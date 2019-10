Domenica 6 ottobre nella ricorrenza dei 40 anni dalla riapertura della linea Cuneo – Nizza – Ventimiglia il museo ferroviario allestito dal Ferroclub Cuneese presso la stazione di Robilante sarà aperto al pubblico dalle 15 alle 18 per attendere ed accogliere insieme il treno storico che arriverà a Robilante alle 16.30 in un atmosfera animata da musica e balli tradizionali per poi ripartire per Ventimiglia alle 17.10.