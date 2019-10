Torna a Fossano “Piccoli suoni” per imparare a comunicare con la musica dai primi passi

La Fondazione Fossano Musica e l’Audiation Insitute ripropongono per l’anno accademico 2019 – 2020 il percorso “Piccoli Suoni”, momenti didattici di avvicinamento alla musica per bambini dagli 0 ai 6 anni.

Domenica 6 ottobre a Palazzo Burgos saranno presentati i progetti che si fondano sulla Music Learning Theory di Edwin E. Gordon con insegnanti dell’Audiation Insititute.

Per i bambini da 0 a 3 anni l’appuntamento è per domenica 6 ottobre nell’Aula Magna di Palazzo Burgos, in via Bava 48, alle ore 10.30. Alle ore 11.30 sarà invece il turno dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Per illustrare il progetto i docenti terranno una lezione concerto che da un lato spiegherà il metodo, dall’altro coinvolgerà i bimbi in un percorso di avvicinamento alla musica.