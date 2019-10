Corso Giolitti e Movicentro a Cuneo dove, in alcuni punti, il degrado sociale e quello urbano sono fuori controllo (FOTO)

Corso Giolitti, che collega la Stazione ferroviaria con il centrale corso Nizza, all’altezza di piazza Europa, è una delle porte più prestigiose di ingresso nella città di Cuneo. Ma i residenti lamentano il grave degrado sociale ed urbano in cui versa l’area e la difficile convivenza tra le persone di etnia differente.

Alcuni mesi fa erano stati sistemati in diversi punti del corso, in particolare sugli schienali delle panchine, dei volantini concilianti preparati da cittadini volenterosi e scritti in 4 lingue (italiano, francese, inglese e arabo) con un titolo - “Per una convivenza civica e per vivere insieme nel rispetto degli altri” - e quattro frasi significative: “I muri non sono wc, in caso di bisogno meglio cercare un bagno vero”; “Sotto i portici e sulle strisce pedonali si va a piedi: è pericoloso e quindi vietato andare in bici”; “Per una città più bella e pulita: mettiamo i rifiuti nei cestini”; “Parliamoci con il sorriso, il rispetto genera rispetto”. Qualcosa nei rapporti tra le persone forse è migliorato, ma i gesti maleducati - secondo gli abitanti - proseguono.

A preoccupare, però, sono anche le cattive condizioni estetiche del corso che, di certo, non aiutano a offrire una bella immagine della città. In realtà lo stato di salute delle due aree ai bordi della carreggiata stradale è del tutto diverso.

Sul lato di valle il Comune è intervenuto con importanti lavori di riqualificazione. Nella parte di monte (liceo Classico) da parecchio tempo le situazioni di degrado urbano sono decisamente maggiori. A partire dall’erba che cresce rigogliosa in più punti; poi le barriere metalliche di protezione delle strisce pedonali piegate; le scritte sui muri; le panchine rotte; il rattoppo con materiale di tamponamento e asfalto dell’intero camminamento pedonale e della ventina di metri di ciclabile verso via Bassignano che rende sconnesso il percorso e fa a “pugni” con la vicina superficie in mattonelle.

Sul lato a valle la situazione è migliore con la nuova pavimentazione e il nuovo arredo urbano. Anche se alcune essenze nelle aiuole sono già seccate e i pilastri dei portici sporchi nella parte bassa, gli escrementi e le pensiline di attesa dei bus poco pulite spiccano da entrambe le parti.

Sul lato di monte, poi, si notano le tante le biciclette “parcheggiate” ovunque. Forse mancano le rastrelliere per depositarle? Può darsi.

La stessa difficoltà è presente alla Stazione ferroviaria. Inoltre, l’orologio della stessa Stazione continua da parecchio tempo a non riportare l’ora giusta: quando lo abbiamo fotografato erano le 11.30 del mattino e le lancette segnavano le 6.50. I giardini di fronte del piazzale Libertà sono forse l’unico spazio che non presenta troppe magagne.

Invece un altro problema di difficile soluzione è il sottopassaggio del Movicentro dove la notte dormono molte persone: straniere e italiane; stagionali della frutta e senzatetto. La Croce Rossa sta allestendo dei locali per ospitarne il maggior numero possibile nel Centro di accoglienza di via Bongioanni, di proprietà del Comune. Ma non può obbligarli a spostarsi. Oltretutto l’occupazione degli spazi si è allargato all’area esterna davanti ai negozi vuoti.

Ora, anche di giorno, passare in mezzo a cartoni, scarpe e bottiglie, nylon, coperte, biciclette, zaini è davvero un’immagine di disagio sociale che colpisce al cuore. Oltre a costituire una forma di degrado desolante. E, sempre in quella zona, non è mai entrato in funzione, per quanti hanno difficoltà motorie, l’ascensore di collegamento tra la parte superiore di corso Monviso e proprio quel sottopassaggio.

Nel giardino di piazzale Libertà della Stazione ferroviaria c’è il monumento dedicato al politico Giovanni Giolitti. Il suo sguardo è rivolto in direzione del corso, ma forse lo statista non è così contento di come sia stata abbandonata quella strada che porta il suo nome.