Sintetico o non sintetico? Sull’impiantistica sportiva si anima il dibattito della politica albese

Nel luglio scorso l’annuncio della Giunta Bo sull’annullamento del più volte annunciato progetto col quale – con una spesa di circa 170mila euro, comprensivi di un contributo di 25mila euro da parte dalla Fondazione Crc – l’Amministrazione cittadina puntava a realizzare un campo da rugby all’interno del complesso "Coppino". Ora a fare discutere è un altro ventilato cambio di rotta, riguardante il rifacimento del campo da calcio di via dell’Acquedotto, zona corso Europa, in uso al Gs San Cassiano.



Un impianto per la revisione del quale, nel maggio scorso, la Giunta Marello aveva realizzato uno studio di fattibilità concernente un progetto che, con una spesa complessiva di 300mila euro, prevedesse il rifacimento del manto in erba (per una spesa di circa 90mila euro), ma anche la realizzazione di infrastrutture al suo servizio quali spogliatoi, servizi igienici e una piccola area ristoro.



"Un intervento sollecitato dalla stessa società sportiva – spiega Claudio Tibaldi, consigliere del Partito Democratico, ora in minoranza, dopo essere stato delegato allo Sport nell’ultima Giunta di centrosinistra –, che sulle prime aveva effettivamente chiesto la posa di un manto in sintetico, ma con la quale ci eravamo poi accordati per una soluzione che, grazie ai risparmi realizzati posando un meno impegnativo fondo in erba naturale, prevedesse anche spazi in grado di accogliere i genitori che quotidianamente accompagnano i bambini ad allenamenti e partite. Ora registro che quel progetto è stato accantonato, col ritorno all’opzione sintetico, quattro volte più costosa, e col contestuale venire meno di quelle strutture capaci di evitare che un investimento comunque importante finisse per portare alla realizzazione di una 'cattedrale nel deserto': un impianto alla fine costoso ma per nulla più pratico, visto che l'erba artificiale non è quella soluzione ideale e a basso mantenimento che molti si immaginano - e senza parlare della necessità del suo smaltimento dopo un periodo di appena 7-8 anni. E soprattutto privo di quei servizi da noi immaginati nell’ambito di una pianificazione generale dell’impiantistica sportiva che ricalcasse la visione policentrica della città che ispira l’intero piano regolatore".



Dopo aver scaldato gli animi dell’ultima chilometrica seduta del Consiglio comunale, dove all’interrogazione presentata in tema da Tibaldi aveva risposto l’assessore i Lavori Pubblici Massimo Reggio, il tema promette di rimanere a lungo tra quelli sui quali la minoranza promette battaglia, sullo sfondo delle polemiche che negli anni passati, a parti inverse, accompagnarono il progetto Accademia Calcio.



"Come l’assessore ben sa – rincara Tibaldi, riferendosi allo storico impegno dello stesso Reggio nella dirigenza del Santa Margherita (società sportiva dalla quale l’assessore si è prontamente dimesso non appena nominato in Giunta) –, quell’impianto verrà utilizzato dalle squadre del Settore Giovanile Alba (Sga), progetto di aggregazione che ha riunito sotto la guida del Corneliano i vivai di tre realtà calcistiche cittadine: San Cassiano, Stella Maris e Santa Margherita. Noi volevamo realizzare un impianto che servisse al quartiere. Qui la mia impressione è che si stia ragionando in un’ottica utile solamente agli obiettivi agonistici di una società che peraltro non è nemmeno albese. Per anni – prosegue – hanno criticato il progetto Accademia Calcio per poi replicarlo fedelmente e senza nemmeno tuta la filiera, visto che il Corneliano è stato appena multato dalla Federazione per non avere allestito una squadra juniores. Così come per il rugby – conclude il consigliere democratico –, la mia impressione è che una città come Alba debba ragionare con maggiore lungimiranza".



Accuse sulle quali, dopo aver relazionato in Consiglio nella sua qualità di responsabile dei Lavori Pubblici, lo stesso Reggio preferisce non ritornare, demandando il commento della vicenda al sindaco Carlo Bo, che tra le varie deleghe detiene anche quella allo Sport.

E mentre la stessa Asd San Cassiano rivendica la propria preferenza per quest'ultima soluzione, che lei stessa sarebbe tornata a perorare nel dialogo avviato con la nuova Amministrazione, in un prossimo confronto con lo stesso primo cittadino spera anche lo stesso Tibaldi: "Ne abbiamo parlato rapidamente a margine del Consiglio comunale, confido nella sua disponibilità a ritornarci sopra non appena possibile".