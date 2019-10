A Racconigi nasce "Goccia dopo Goccia"

Mercoledì 25 settembre 2019, presso la Chiesa Santa Croce di Racconigi, si è presentata alla stampa ed alla cittadinanza la nuova associazione Goccia dopo Goccia. Si tratta di una realtà formata da giovani volontari racconigesi, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco per gli altri, il cui obiettivo è creare opportunità e occasioni di divertimento e di aggregazione per bambini e ragazzi. Tra i vari progetti sono previsti laboratori di vario genere, gite fuori porta, cacce al tesoro, feste a tema, biciclettate, e tanto altro… Per il primo anno sono stati presentati: il laboratorio di lettura accompagnate da attività creative per bimbi della scuola dell’infanzia e primaria in collaborazione con il Centro Culturale Le Clarisse di Racconigi; un pomeriggio di giochi e divertimenti aspettando il Natale; il Bimbomaggio, tradizionale manifestazione canora che da anni coinvolge intere generazioni di Racconigi e non solo.

Per portare avanti e realizzare concretamente i suoi progetti, Goccia dopo Goccia ha bisogno di allargare il gruppo di collaboratori, partendo dai più giovani per arrivare… ai più esperti. Chiunque abbia voglia di condividere questa bella avventura, può contattare le pagine social Facebook e Instagram.