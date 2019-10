Book crossing al liceo di Bra: libri in circolo, lasciando una dedica o un messaggio

Se vi siete mai soffermati su di un libro abbandonato e se, più che il frutto di una dimenticanza, avete scorto in esso l’inizio di un’avventura… quest’iniziativa parla di voi. Il 4 ottobre, in occasione della giornata mondiale del dono, il Liceo Giolitti-Gandino di Bra propone un’iniziativa per favorire la circolazione di libri, storie (del libro e di chi l’ha donato) e idee.

A partire dal 4 ottobre i ragazzi potranno infatti regalare un libro alla scuola (la bibliocabina si trova nell’apposito spazio del corridoio, vicino alla biblioteca, piano terra) magari scrivendoci sopra una dedica o un messaggio per colui che lo ritroverà.

Qualcun altro potrà portarlo via con sé a patto di lasciare a sua volta un libro da condividere con i compagni. Il book crossing è un’iniziativa diffusa in tutto il mondo che permette ai lettori di “liberare” un libro nei più svariati luoghi per far sì che sia un’altra persona a trovarlo, leggerlo e rimetterlo in circolo. E’ un modo semplice (gli insegnanti di lettere rimangono comunque disponibili per ulteriori informazioni) e generoso per diffondere la cultura e far sì che le avventure narrate dai libri si intreccino con quelle dei lettori.