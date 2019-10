"Dogliani DOCG": ritratti e biografie dei personaggi della città che hanno fatto la storia

È appena stato pubblicato a cura degli “Amici del Museo” di Dogliani un volume di 120 pagine dal titolo curioso ed invitante: “Dogliani DOCG” e sottotitolo esplicativo: “Ritratti e biografie dei personaggi delle città di Langa che hanno fatto la storia”.

Sono in tutto una trentina di ritratti, disegnati in chiave ironica da Danilo Paparelli e affiancati ognuno da una breve biografia a cura di Giuseppe Martino, autore anche della prefazione, mentre l’ambasciatore statunitense Luigi R. Einaudi firma la postfazione.

La città di Dogliani può vantare degli illustri personaggi che nelle loro attività hanno fatto la storia, varcando spesso per la loro fama i confini nazionali. Vite affascinanti che sorprenderanno il lettore e lo condurranno attraverso i secoli con biografie avvincenti che narrano di politica, musica, editoria, arte, cinema, industria, architettura… Sulla prima di copertina campeggia il ritratto inconfondibile di Luigi Einaudi, sicuramente il concittadino più illustre che Dogliani possa vantare, sull’ultima quello di Giovanni Battista Schellino, l’eclettico architetto che cambiò il volto urbanistico di Dogliani nella seconda metà dell’Ottocento.

All’interno un susseguirsi di personaggi illustri in ordine cronologico: dal legionario romano Caio Annio Celere che scelse Dogliani come sua nuova patria adottiva alla marchesina Bianca Lancia che nel sec. XIII andò in sposa all’imperatore Federico II di Svevia; Giovanni il Grande, “l’invincibil Sire de le alte torri di Dogliani…” che nel sec. XIV partecipò alla Crociata in Terrasanta; Giuseppe Ignazio Corte, Gran Cancelliere dei Savoia a fine Settecento; Domenico Ghigliano, l’inventore dei fiammiferi a sfregamento; l’avventuriero giramondo Celso Cesare Moreno; il grande editore Giulio Einaudi; l’industriale dolciario Michele Ferrero per terminare con alcuni personaggi ancora viventi come il pianista e compositore di fama mondiale Ludovico Einaudi, ma anche Carlo De Benedetti ed Aldo Grasso che hanno fatto di Dogliani la loro residenza.

Il libro e la mostra dei “ritratti” originali, che sono stati donati da Danilo Paparelli agli “Amici del Museo” di Dogliani saranno presentati al pubblico Domenica 6 Ottobre alle ore 17.00 nel salone conferenze del Civico Museo Storico Archeologico Giuseppe Gabetti al primo piano del Palazzo Comunale di Dogliani. La mostra sarà aperta fino al 3 Novembre il Sabato e la Domenica con orario 10-12, 15-18. Ingresso libero. Per Info: tel. 0173.70990 cell. 349.7342271