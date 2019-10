Le gabbie possono essere troppo difficili da accettare

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Vi presentiamo tre gattini di 3/4 mesi a cui trovare una casa… non facciamoli crescere in canile!

Ecco a voi due cani che soffrono tantissimo la gabbia, per questa ragione sono stati trasferiti in recinti, dove possano sentirsi più liberi e sereni, ma loro cercano soprattutto il contatto umano. Sharon è un mix lupo marrone e Orzo è il maschio bianco. Sono entrambi giovani e hanno davvero bisogno di una casa.

Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)