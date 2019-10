Alba: anche per le imprese, è online la modulistica per segnalare i danni subiti durante il nubifragio del 5 settembre

I cittadini e le imprese che hanno subito danni durante il violento temporale del 5 settembre scorso, possono segnalarli compilando il modulo B (per i privati) ed il modulo C (per le aziende) predisposti dalla Regione Piemonte per la “ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” e reperibile sull’home page del sito del Comune di Alba all’indirizzo www.comune.alba.cn.it/notizie in primopiano.

L’intesa ondata di maltempo del 5 settembre 2019, con piogge torrenziali, temporali localmente molto violenti, grandinate e vento ha causato allagamenti e detriti con notevoli danni al patrimonio pubblico e privato.

In attesa dell’eventuale emanazione di disposizioni regionali o governative sul riconoscimento dello stato di calamità naturale, è possibile presentare domanda dei danni subiti, compilando accuratamente il relativo modulo firmato e completo della quantificazione attendibile del danno.

Moduli da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba, oppure da inviare tramite e-mail all’indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it, inserendo in oggetto “evento del 5 settembre 2019”.

La modulistica per la segnalazione dei danni è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dalla legislazione di protezione civile e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi per i danni subiti.

Si raccomanda di conservare eventuale materiale fotografico, video dei danni ed eventuali documenti giustificativi dei ripristini già effettuati, da presentare in caso vengano riconosciuti i risarcimenti.