Continua il bel tempo autunnale: lunedì un po' di pioggia, poi torna la stabilità

L’aria fredda giunta in questi giorni manterrà temperature ancora un po’ sotto la media nelle nostre zone, e bel tempo quasi ovunque per tutto il weekend. Lunedì una veloce perturbazione porterà un po’ di piogge ma poi ancora per un po’ ritorna la stabilità.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Nel weekend

Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso per nubi alte di passaggio. Solo sui confini alpini settentrionali e della Valle d’Aosta ci potranno essere deboli precipitazioni specialmente domenica.

Temperature stazionarie o in lieve aumento tra oggi e domani, in lieve diminuzione domenica. Massime comprese tra 20 e 24 °C, minime tra 5 e 10 °C in pianura, fino 12/14 °C sulle coste liguri. Ventilazione in generale debole di direzione variabile. Possibili raffiche di Foehn sulle vette alpine.

- Lunedì 7 ottobre

Veloce passaggio perturbato nella giornata con piogge al momento previste per lo più su basso Piemonte e Liguria. Nevicate oltre i 1600/1700 m. Rapido miglioramento dal pomeriggio a partire da nord.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime. Ventilazione generalmente debole da nord su pianure, fino moderati/forti sulla Liguria.

- Da martedì 8 ottobre

Un cuneo anticiclonico garantirà tempo stabile nei giorni successivi, e anche se le correnti in quota si disporranno da occidente, non ci saranno perturbazioni serie almeno fino al prossimo weekend allo stato attuale, per conferme attendiamo i prossimi aggiornamenti.

- Previsioni locali:

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona