Il Consiglio comunale di Mondovì fa il punto sulla frazione Rifreddo

L'ha comunicato il sindaco Paolo Adriano , interpellato sull'argomento nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30 settembre. "Le risorse ordinariamente stanziate a bilancio per l'illuminazione pubblica prevedono nel 2020 un miglioramento dell'efficienza degli impianti frazionali. Questa esigenza trova riscontro nelle segnalazioni pervenute negli anni dai residenti nelle aree extraurbane del territorio. Sarà pertanto redatto un progetto organico, che terrà conto anche di Rifreddo".

Indubbiamente, il fatto di aver partecipato con esito vittorioso al bando regionale che ha consentito al Comune monregalese di aggiudicarsi un contributo di 400mila euro per il restyling dell'illuminazione pubblica nel rione Altipiano, permetterà agli amministratori di disporre di risorse proprie per gli ambiti frazionali.

In materia di sicurezza, invece, il primo cittadino ha ricordato che "nel 2018 è stato sottoscritto con il prefetto di Cuneo un patto per l'attuazione della sicurezza urbana, con l'installazione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza integrato nel territorio comunale, incluse le telecamere per il monitoraggio del traffico".