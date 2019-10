Mondovì: riattivato il punto informativo forestale

Torna operativo, a Mondovì, il Punto Informativo Forestale, finanziato dal piano di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte e coordinato dall'Istituto Piante da Legno ed Ambiente (IPLA), su indicazione del Settore Foreste di Regione Piemonte.

"Nei venerdì 11 e 25 ottobre, 15 e 29 novembre e 13 dicembre - spiegano dal municipio -, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, all'ufficio situato nei locali del palazzo comunale, presso la sede dello sportello del cittadino, per ottenere informazioni su: normativa in materia forestale e ambientale, opportunità di formazione ed informazione, misure del piano di sviluppo rurale, competitività e filiera legno-energia. Il Pif offrirà, inoltre, supporto in tema di gestione delle segnalazioni di taglio e provvederà alla distribuzione del materiale informativo in ambito forestale e ambientale".



Il Punto Informativo Forestale è attivo presso l'ufficio tecnico comunale (corso Statuto 13/D) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.