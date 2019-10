Sommariva del Bosco, alla casa di riposo un nuovo salone e una palestra per la riabilitazione

Domenica 19 ottobre alle ore 15 saranno inaugurati il nuovo salone polivalente e la palestra riabilitativa appena realizzati presso la casa di riposo sommarivese.



La cerimonia, alla quale sono stati invitati il prefetto di Cuneo Giovanni Russo e le autorità regionali e comunali, sarà accompagnata dalla celebrazione della santa messa officiata dal vicario episcopale della Diocesi di Torino, don Nino Olivero, insieme a don Bruno e al parroco don Piero.



Dopo un breve discorso delle autorità e del presidente della struttura, Bernardino Borri, saranno benedetti i locali e, al termine, sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti, a cura dell'amministrazione della Casa di riposo.

Il momento di festa, organizzato con la collaborazione di Area 30 e degli Amici degli Anziani, è aperto a tutti.



I lavori sono stati realizzati grazie al contributo di 60mila euro concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e con un finanziamento stipulato con l'accordo del Comune.



L’opera è stata eseguita in modo veloce e preciso dalla ditta Cornaglia di Caraglio, cui va un ringraziamento da parte del Comune, e sono stati progettati e coordinati dall’architetto Sellini di Saluzzo, con la preziosa collaborazione del geometra Aldo Pugnetti.



Il nuovo salone sarà utilizzato per i momenti di socializzazione e di festa e per la celebrazione della messa, momenti importanti per la vita sociale degli anziani, che finora non avevano una collocazione adeguata.



Resta da ultimare l’arredamento dei nuovi locali, per il quale la casa di riposo ha richiesto un contributo a tutte le principali attività commerciali del territorio.