Un ciclista è stato investito questa mattina, venerdì 4 ottobre, da un'automobile in corso Francia a Cuneo. L'incidente si è verificato intorno alle 10 in frazione San Rocco Castagnaretta, all'incrocio con via vecchia di Borgo e via Entracque.

Fortunatamente l'investito sta bene. Per lui un codice verde.

Sul posto la Polizia di Stato e due ambulanze dell'emergenza sanitaria.

Come ci segnala un lettore, quell'incrocio è spesso teatro di incidenti stradali.