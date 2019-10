L’opposizione di Oncino, “nonostante le ampie divergenze”, condanna fermamente l’atto intimidatorio nei confronti del sindaco

Nonostante “le ampie divergenze sui metodi per gestire l'amministrazione e sul suo modo di porsi

verso le problematiche Comunali e di Valle” la minoranza in Consiglio comunale a Oncino ha divulgato stamane una nota stampa di ferma condanna verso l’atto intimidatorio nei confronti del sindaco Alfredo Fantone.

Il primo cittadino, lo ricordiamo, ha ricevuto in Municipio (lunedì) una busta contenente un proiettile.

Oggi (venerdì) Denise Andreis, Dario Mattio, Marco Mastrocola, consiglieri d’opposizione di Oncino, hanno preso posizione. “Il gesto di cui è stato vittima – scrivono – non è in alcun modo tollerabile.

Come abbiamo avuto modo di dire in Consiglio comunale, il bene della nostra Comunità viene prima

di tutto. Come minoranza osserviamo, consigliamo e critichiamo, anche duramente, se serve, ma non minacciamo e non accettiamo le minacce fisiche nemmeno nei confronti dei nostri avversari politici.

Tollerare e/o tacere verso un atto simile potrebbe giustificare in futuro la violenza verso qualunque posizione e idea che non sia pienamente condivisa. Questo è una strada non percorribile. Alimentare fino a questo punto l’odio verso una figura pubblica non ci appartiene e non ci apparterrà”.

Frattanto, sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Oncino è apparsa una dichiarazione, a nome dell’Amministrazione comunale guidata proprio da Fantone. “Ringraziamo tutte le Autorità, i media e la popolazione per la solidarietà manifestata dopo quanto accaduto – si legge – ma la Legalità e la Giustizia devono e dovranno continuare ad essere i valori cardine della società”.