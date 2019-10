Vuoi istituire una nuova associazione? Partecipa agli incontri CSV

Hai intenzione di dare vita ad un’associazione non profit, ma non sai come fare? Il tuo gruppo informale vorrebbe costituirsi a tutti gli effetti per accedere a bandi e finanziamenti ed essere maggiormente riconosciuto sul territorio, ma dalle informazioni che hai trovato fino ad ora ti sembra un’impresa impossibile?

Destreggiarsi nella normativa e capire come muoversi quando si decide di costituire un’associazione non è così facile: per questo motivo Società Solidale ha deciso di organizzare incontri periodici GRATUITI rivolti a gruppi di persone interessate alla costituzione di una nuova associazione per fornire le informazioni di base necessarie per muovere i primi passi. Gli incontri, che saranno tenuti dal personale CSV, daranno le informazioni per comprendere l’iter necessario e individuare la natura giuridica più adatta per costituire con successo un’associazione.

Il primo appuntamento in programma si terrà lunedì 21 Ottobre dalle ore 17.30 alle 19.30 in contemporanea e con lo stesso programma a Cuneo - sede CSV P.le Croce Rossa e Bra - sportello CSV di Bra - Via Magenta, 35. I partecipanti saranno coinvolti in una lezione frontale di due ore con alcuni momenti dedicati allo scambio e alle richieste specifiche dei partecipanti. Tra gli argomenti trattati: le basi normative, le principali tipologie giuridiche di enti associativi del terzo settore, i passaggi da compiere per costituire l’associazione, gli adempimenti da seguire (documenti, atti, libri sociali, registri, assicurazione, ecc). Verranno infine trattati gli aspetti principali e le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17).

L’appuntamento è un primo step fondamentale per avere un quadro completo da cui partire, successivamente alla frequenza dell'incontro, l'associazione potrà fissare una consulenza personalizzata gratuita presso uno degli sportelli del CSV Società Solidale.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito CSV entro il 18 ottobre. Link per iscriversi https://forms.gle/yTGgS3do8Sa3By2Z8