L'educazione finanziaria si conferma un'impresa da ragazzi

È stato il NordEst ad aggiudicarsi l'edizione dell'anno 2019 del concorso - gara indetto dalla Fondazione FEDUF promossa dall'associazione bancaria ABI per divulgare fra i ragazzi in età scolare i precetti operativi dell'educazione finanziaria.

Introdotta dal Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi - Vicepresidente del gruppo europeo delle Casse di risparmio appositamente giunto con volo diretto da Bruxelles dove aveva appena concluso la partecipazione a un summit con l'Europarlamento - la manifestazione è stata ospitata nella solenne cornice di palazzo Altieri sede ABI e ha avuto come padrona di casa per l'occasione la Direttrice generale FEDUF Giovanna Boggio Robutti.

Ghisolfi, autore di tre pubblicazioni Aragno che ha personalmente presentato a molte migliaia di studenti in tutta Italia, ha quindi proceduto alle premiazioni in qualità di Presidente della Giuria d'onore, consegnando il massimo riconoscimento al business plan dal titolo WOW lab presentato in forma giuridica cooperativa dal liceo Scientifico N. Copernico di Verona.