Voice Art Academy Cuneo: la tua scuola di musica!

La Voice Art Academy é un'innovativa scuola di musica moderna sita nel centro di Cuneo creata dalla cantante e vocal coach Sylvia Elena Violino avvalendosi di insegnanti concertisti e didatti da tempo attivi nel panorama musicale italiano e non solo come Massimo Celsi, Leo Martina, Massimo Epinot, Lorenzo Coniglio,Roberto Chiriaco, Marco Soria e altri professionisti.



La Voice Art Academy è specializzata nella preparazione vocale e musicale del cantante a 360°, attraverso lo studio di strumenti complementari, movimento scenico e artist design, laboratori di scrittura musicale, produzione inediti ed arrangiamenti personalizzati creati appositamente in uno studio di registrazione interno alla scuola e delle più avanzate tecniche vocali mediante un approccio altamente personalizzato.



La Voice Art Academy è anche corsi di PIANOFORTE, TASTIERE & SYNTH, CHITARRA e BASSO tenuti da grandi professionisti. Da quest’anno, dato il feedback positivo ottenuto, sarà attivo a tutti gli effetti il corso di VOCAL PERCUSSION (beatbox) tenuto da Gennaro Castaldo giovane promessa cuneese.



I percorsi didattici e le offerte formative sono studiati per tutti i livelli e per tutte le età a partire dai 5 anni, e accompagnano l’allievo passo a passo dalla prima lezione alla pre-produzione / produzione di un disco, dalle prime note allo strumento ai primi concerti live e oltre.



La Voice Art Academy è sita nel centro di Cuneo in un modernissimo palazzo privo di barriere architettoniche, comodo ai mezzi di trasporto (stazione e bus urbani) e dotato di un ampio parcheggio sotterraneo.

Da lunedì 7 ottobre fino a venerdì 25, per due settimane sarà possibile visitare la Voice Art Academy, conoscere gli insegnanti e prenotare la prova gratuita di valutazione vocale o musicale necessaria per poter accedere ad uno dei corsi.



Voice Art Academy si trova a Cuneo, in corso IV Novembre 10 (interni 17 e 18)

Per Info e prenotazioni chiamare il 338 2243771