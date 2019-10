A Cuneo arrivano gli "Incontri d'autunno" di Giovani per l'Arte 2019

Gli Incontri d’autunno della rassegna Giovani per l’Arte 2019, iniziati la scorsa settimana con il pianista Ivan Maliboshka alla Tesoriera di Torino, proseguiranno a Cuneo sabato 12 ottobre alle 17,30 nel salone di Casa Delfino, con il Duo violino e violoncello formato dal violinista torinese Gabriele Totaro e dal violoncellista cuneese Martino Olivero.

Il programma percorre alcune tappe del repertorio per i due strumenti, non troppo frequente, in quanto le formazioni abituali per violino e violoncello sono il trio o il quartetto d’archi, o la sonata con il pianoforte: eppure esiste un repertorio originale, poco noto, da Mozart a Kodaly, che i due giovani musicisti hanno scelto di fare conoscere.

In alternanza al repertorio in duo verranno suonate anche la Ciaccona per violino solo di Bach e la Sonata per violoncello solo di Ligeti. La stagione Giovani per l’Arte, progetto dell’Associazione Ricercare di Cuneo, in sette anni di attività ha offerto spazio a quasi un centinaio di giovani musicisti di talento, in concerti con sedi di indubbio interesse artistico, anche grazie al patrocinio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, e alla collaborazione di numerose altre associazioni attive sul territorio.

L’ingresso è libero.