A Saluzzo riparte il progetto musicale "Suono Anch'io" riservato agli alunni delle primarie

Con l’avvio del nuovo anno scolastico riparte il progetto musicale “Suono Anch’io” dell'Istituto Comprensivo di Saluzzo in collaborazione con la Fondazione Scuola Apm. Coordinato dal professor Giulio Gallarate, il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole Primarie, in particolare le classi III, IV e V, che vogliano avvicinarsi alla musica e allo studio degli strumenti musicali.

Obiettivo del percorso è lo sviluppo dell'intelligenza musicale intesa come veicolo per la formazione della personalità del bambino mediante l'utilizzo di strumenti musicali. Il percorso è strutturato su tre diverse annualità indipendenti tra loro. La terza elementare, l’anno orientativo, è il momento in cui ci si avvicina alla musica provando a rotazione quattro differenti strumenti. Al termine di questo primo anno, chi lo vorrà, potrà scegliere lo strumento preferito e proseguire la propria formazione musicale.

Le numerose adesioni avute durante la prima edizione del progetto, nell’anno scolastico 2018/2019, e l’intenso lavoro svolto tra i giovani allievi e il coordinatore (coadiuvato da alcuni docenti delle scuole primarie) sono stati un prezioso incentivo per proseguire in questo percorso di formazione. Le lezioni si svolgeranno presso la scuola F. Costa e la Fondazione Scuola APM.

Per le classi III gli strumenti proposti sono la chitarra, il flauto traverso, il violino, e la tastiera. Sono previste un'ora settimanale di attività musicale collettiva (Coro/Orff) e un'ora di strumento settimanale.

Per le classi IV e V gli strumenti proposti sono la chitarra, il flauto traverso, il violino, la tastiera, l’arpa celtica (per quest’ultima solo se si raggiunge un numero minimo di iscritti). Anche in questo caso il corso si articola in un’ora settimanale di attività musicale collettiva (Coro/Orff).

L’allievo potrà scegliere uno strumento musicale tra quelli approcciati l'anno precedente o anche un altro strumento, seguendo un percorso di un’ora settimanale. Le attività musicali (2 ore) si terranno il giovedì pomeriggio presso la F. Costa tra le 14.45 e le 18.45.

Per informazioni relative al corso: Giulio Gallarate - 328 8822972 (lunedì e mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle ore 9.30) o via mail giulio.gallarate68@gmail.com