Al via l’“Ottobrata bargese”: cinque giorni di eventi ed iniziative per omaggiare le tradizioni del territorio

Prende il via proprio oggi (4 ottobre) – a Barge, in Valle Infernotto – la rassegna “Ottobrata bargese – Sapori del Monviso”, che quest’anno giunge alla sua 34esima edizione consecutiva.

Si tratta della manifestazione “principe” di Barge, organizzata dall’Associazione turistica Pro loco, in stretta sinergia con il Comune di Barge, che ne ha concesso il patrocinio, e con la collaborazione di diversi Enti locali ed istituzionali. L’obiettivo? Valorizzare gli elementi fondamentali della cultura agricola-commerciale-gastronomica del territorio.

“L’Ottobrata bargese prosegue nella sfida di coniugare l’omaggio alla tradizione con l’attenzione ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze del mondo agricolo e produttivo in senso lato. – questo il saluto del sindaco di Barge, Piera Comba – In questa direzione si amplia la rassegna del ‘Made in Barge’ e si apre uno spazio dedicato alla locale Comunità Slow Food ‘Dal Bracco al Viso’.

Come l’anno scorso, anche quest’anno, è stato riproposto il sottotitolo della rassegna bargese, ‘Spettacolo dei prodotti della Terra e dell’Uomo’”.

L’atteso appuntamento della rassegna commerciale-agricola-gastronomica dell’Ottobrata, con stands e gazebo, inizia sabato 6 ottobre e termina lunedì 7 ottobre. Ma già questa sera, 4 ottobre, presso il Pala8brata, padiglione al coperto e riscaldato allestito in piazza Garibaldi, è in calendario la serata gastronomica, dalle ore 19.30, “Stasera si mangia pesce”, con il fritto misto di pesce, insalata di mare e dolce. Obbligatoria la prenotazione (0175.346523 - Daniela e Mary).

Dalle ore 21, sempre nel Pala8brata, la grande novità: “Happy Days”, il “Vintage party” a Barge. Un festival dedicato agli anni ’50 e ’60, con Andrea Caponetto e con i ragazzi del Movin ‘On, che presentano un nuovo format, con il viaggio nel tempo attraverso i successi musicali e i balli dell’epoca, corner di abiti e oggetti per foto-ricordo dal sapore vintage e giochi d’un tempo.

L’apertura della rassegna “Sapori del Monviso” avverrà alle 10 di sabato 5 ottobre, con stand in Piazza Garibaldi, Piazza San Giovanni e nelle vie del centro paese e del centro storico. Anche per questa edizione è stata garantita la presenza di alcune bancarelle dal titolo: “Re cioccolato, Maestri artigiani Cioccolatieri” in piazza Garibaldi, oltre ad altre novità sotto l’ala Mercatale, con un’area riservata ai produttori locali, bancarelle agricole, stand espositivi delle scuole agrarie della zona.

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, in piazza Garibaldi, questa è una conferma, ci sarà la corsa podistica non competitiva “Fitwalking della Solidarietà”, libera a tutti, con ritrovo a partire dalle ore 14.30 e con due percorsi, uno da 4 e uno da 8 chilometri. Parteciperanno all’iniziativa tanti ragazzi delle scuole elementari e medie: il ricavato sarà devoluto alla scuola bargese per l’acquisto di attrezzatura sportiva.

Subito dopo, seguirà l’inaugurazione ufficiale dell’Ottobrata, fissata per le ore 16.30, alla presenza delle autorità, dei rappresentanti del Comitato di Gemellaggio di Annonay, cittadina dell’Ardèche: saranno presenti il nuovo presidente, ma anche il predecessore Alain Dussser. Le autorità francesi saranno accolte e ricevute alle 15 presso l’Ala mercatale del Comune.

Altra novità, sempre nel pomeriggio del sabato, presso il Parco Signoretti, sarà l’arrivo e l’allestimento del campo militare dei figuranti della Rievocazione Storica, alla quale prenderanno parte il Gruppo storico di Revello “G. De Reges”, l’Associazione Marsaglia 1693 Dragoni Rossi di Rivoli, l’Associazione culturale “La Cerchia” Reggimento Saluzzo di Castelmagno e il Gruppo Milizia Popolare di Grugliasco.

Col taglio del nastro tricolore, presso l’Ala mercatale, saranno esposti in mostra i prodotti agricoli (in particolare le mele pregiate di Barge, rosse, Golden gialle, renetta “grigia” di Torriana), le varie produzioni di nicchia del territorio bargese, a cura del Catac di Barge e Bagnolo.

“ Sotto l’Ala mercatale, a zone tematiche, verrà proposta la vetrina promozionale “Made in Barge”, con una selezione di eccellenze bargesi – spiega uno degli organizzatori – Quest’anno, per rendere la visita ancora più emozionante per il pubblico, saranno esposti tantissimi ombrelli augurali, su reti appese in alto dell’Ala mercatale.

Tante saranno le presenze di operatori commerciali ed artigianali che lavorano da anni sul territorio bargese”.

Anche quest’anno, ci sarà un punto gastronomico che si troverà direttamente all’interno del Pala8brata, al coperto, con tavoli e sedie dove, sabato e domenica, sia a pranzo che a cena, a partire dalle 12 e dalle 19, si potrà mangiare a base di specialità gastronomiche locali, sin dagli antipasti.

La cucina sarà curata da alcuni volontari ed amici della Pro loco, con l’aiuto degli allievi ed ex allievi dell’Istituto alberghiero di Barge.

Sabato sera, poi, la lunga notte di festa, con musica e gusto per riscoprire i sapori antichi del territorio. Diversi i punti di distribuzione delle caldarroste, mentre, dalle ore 21, è in programma uno spettacolo musicale ed itinerante per le vie e piazze del centro bargese, appuntamento ormai “habitué” della Rassegna.

Ad esibirsi, “ Gli allegri Sognatori”, mentre, alle ore 22, spazio al “Bargetronic – Music Festival”, con i djset di Poldino e dj Max che, dopo aver animato la prima parte della serata lasceranno la consolle a ben 7 dj della Provincia di Cuneo e Torino, in un mix di Elettronica, House, Commerciale, Pop, Indie, Tecno.

Chicco e Perez; Simone Bertorello, Matteo Dianti, Crybe, Gabriele Gullino, Ariele Giordanino si alterneranno sul palco del Pala8brata: “ Sarà una grande festa per far ascoltare al pubblico la musica e i diversi generi degli artisti che animano da sempre le feste locali: sarà una sfida emozionante, dove al termine, verrà premiato il Top DJ della zona con un buono regalo ” spiegano dalla Pro loco.

La giuria chiamata a individuare il “Top DJ” sarà formata direttamente dal pubblico presente alla serata.

Domenica 7 ottobre, dalle 9 fino alle 18, tradizionale mercatino “Scambio-baratto” (per prenotazioni e info: 344.7445620 Ettore o 346.3249023 Nadia). Dalle 9, in Via Costanzo Carle, passerella di attrezzi e mestieri d’un tempo col gruppo “I vej Mestè” di Barge.

In piazza della Madonna, per l’intera giornata, dimostrazione pratica in movimento dei locomobili a vapore. La delegazione francese di Annonay, domenica mattina, assisterà alla celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco don Peirano, alle 10.30 in Parrocchia.

Torna anche quest’anno “Grisulandia”, l’ex “Pompieropoli” in Piazza della Madonna, dalle 14, riservata a tutti i bambini, che potranno cimentarsi per un giorno nei Vigili del fuoco e conoscere da vicino le attrezzature dei pompieri volontari di Barge, in collaborazione con i colleghi di Luserna San Giovanni.

Domenica pomeriggio, dalle 15.30, tradizionale sfilata per le vie del centro storico della Banda musicale bargese, insieme al gruppo “Majorettes città di Barge” e al gruppo “Sbandieratori Città di Cherasco 1234”, che nelle altre edizioni della Rassegna hanno saputo radunare molto pubblico.

Alle ore 16.30 la battaglia della Rievocazione storica presso il Parco Signoretti. Inoltre, in Piazza Garibaldi, alcune donne rurali, aiutate dai volontari e dai ragazzi dell’Istituto alberghiero di Barge, proporranno le tradizionali “frittelle di mele” per i visitatori, a partire dalle ore 14.30.

Nel centralissimo Viale Mazzini, volontari ed amici della Pro loco, dalle ore 10, cuoceranno a fuoco lento le classiche caldarroste, i “Mondaj”, con un’anteprima già il sabato sera durante la “Notte dei Mundajè”.

Domenica sera, nel Pala8brata, altra grande novità: in programma lo spettacolo del gruppo “Trelilu”, a partire dalle 19.30. I Trelilu, nati nel 1992 in Langa fra Carrù e Piozzo, sono conosciutissimi soprattutto nel Sud del Piemonte e raccontano storie divertenti in musica con voci, chitarra, clarinetto e contrabbasso. Impossibile dunque non divertirsi ascoltando la loro ironia e ritrovare i personaggi che, nelle loro terre, tutti prima o poi hanno incontrato.

Per gli amanti delle bocce, torna – domenica – dalle 8.30, presso gli impianti sportivi comunali di Via Cavallotta, la decima edizione della gara a quadrette “Poule dei Comuni”, con 16 quadrette a cura della locale Società bocciofila in collaborazione con la Pro loco.

Come accade da ormai quasi trent’anni consecutivi, lunedì 7 ottobre, dopo la classica fiera d’autunno per le vie e piazze di Barge, che porterà bancarelle di vario genere, è in programma la serata teatrale dialettale nel Pala8brata, con inizio alle 21. Sul palco la nota compagnia “El Ciochè” di Busca, che presenta: “Doi ore del Pento”, commedia in tre atti brillanti in piemontese di Gianni Cravero, sotto la regia dei divertentissimi Giangi Giordano e Gianni Paoletti.

Martedì 8 ottobre, infine, giornata di chiusura con la tradizionale “Sagra della Bagna Caoda”, alla dodicesima edizione. Appuntamento nel Pala8brata, su prenotazione (0175.346523 Daniela o 348.7632955 Paolo), con donazione di 15 euro (per i soci Pro loco Barge 10 euro).

Gli orari della rassegna: sabato 4 ottobre, 10-23; domenica 5, 9–23; lunedì 6, 9–18, con ingresso libero.

I negozi e i commercianti di Barge, in occasione della manifestazione, sabato e domenica prolungheranno l’orario d’apertura (facoltativamente) fino alle 23; al lunedì possibilità di aprire i negozi, in concomitanza con la fiera d’autunno.

Per eventuali informazioni o dettagli sulla rassegna: 328.9664546 (Mario) oppure sulla pagina Facebook della Pro loco Barge.