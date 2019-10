Giovedì 10 ottobre il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati inaugura a Carrù “Sala Einaudi”

Sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ad inaugurare “Sala Einaudi” - in località La Nicoletta, in Strada Trinità - in occasione del centenario della nomina senatore di Luigi Einaudi, primo Presidente eletto della Repubblica italiana, nato a Carrù nel 1874.

Il presidente Casellati arriverà in località Nicoletta alle ore 15 per il taglio del nastro e poi si sposterà presso la sede del Municipio, dove si svolgerà il convegno: “Luigi Einaudi, da Palazzo Madama al Quirinale: cento anni dalla nomina a Senatore”. Dopo il saluto del sindaco di Carrù, Stefania Ieriti, interverranno il dottor Paolo Giovanni Demarchi Albengo - Presidente del Tribunale della Repubblica di Cuneo - e l’avvocato Alessio Ghisolfi, Consulente giuridico e diplomatico del Vicepresidente del Senato.

La Sala Einaudi fa parte dell’area La Nicoletta, in strada Trinità, zona che negli anni è stata dedicata in modo particolare all’impiantistica sportiva. “Sicuramente è una grande ed importantissima scommessa dell’attuale Amministrazione comunale - spiega il sindaco di Carrù, Stefania Ieriti - , sulla quale sono stati investiti in totale, circa due milioni di euro. La parte predominante è costituita dal palazzetto dello sport, oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica e sismica, che lo porterà a diventare un edificio NZEB, ossia Nearly Zero Energy Building: una struttura il cui consumo energetico è quasi pari a zero”.

Completamente ristrutturata è stata anche quella che era in origine la casa del custode e che oggi ospita al primo piano la Casa delle Associazioni, inaugurata nel mese di maggio di quest’anno. Accanto ad essa è stato realizzato un alloggio che sarà adibito a residenza del custode dell’area sportiva.

“L’Amministrazione comunale ha pensato di fare dell’area La Nicoletta la casa delle associazioni sportive, affinché diventi un punto di riferimento e di incontro per tutti i cittadini - sottolinea il primo cittadino - e al piano si sotto è stata realizzata “Sala Einaudi”, che accoglierà reperti fotografici, cartografici e testimonianze del passato, attestanti la memoria storica e politica di Carrù”.

Il costo complessivo dell’intervento di Sala Einaudi si aggira intorno ai 70 mila euro.

“Inoltre - prosegue il sindaco Ieriti - in questa sala sarà esposta anche la lettera che il presidente Einaudi scrisse all’allora sindaco di Carrù, dove si evidenzia il forte sentimento di nostalgia e di attaccamento al proprio paese di origine, mostrando anche un lato estremamente sensibile del suo carattere e la sua volontà di mantenere un legame forte con il territorio e con i carrucesi".

"Sono veramente molto soddisfatta - prosegue Stefania Ieriti - di poter dare una nuova vita a questo materiale così importante, che fa parte della storia del nostro paese, che deve essere fonte di orgoglio per tutti noi”.

“Siamo onorati - conclude il sindaco Ieriti - di ricevere a Carrù la presidente Casellati, in occasione del centenario della nomina a senatore del presidente Luigi Einaudi”.