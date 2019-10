Gran finale per il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2019 con un week end ricco di appuntamenti

La quarta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo si avvia verso la festa di chiusura di lunedì 7 ottobre con un week end ricco di appuntamenti su misura per grandi e piccini.

A cominciare questa sera – venerdì 4 ottobre, ndr – dallo spettacolo degli Smash Up, che coinvolgeranno il pubblico con un repertorio di hit internazionali, per lasciare il palco nella serata di domani – sabato 5 ottobre, ndr – ai Groovejet e alla loro energica scaletta fatta di evergreen e canzoni del momento.

Domenica 6 ottobre in corso Nizza si terrà il mercato tradizionale cittadino e dalle 11 alle 13 le attrazioni del Luna Park saranno a metà prezzo per il secondo Family Day.

Gran finale lunedì 7 ottobre con tante sorprese ed un nuovo grande spettacolo piromusicale che illuminerà il cielo di Cuneo durante la serata di chiusura. Ultimi giorni per approfittare del clima di festa del quarto Paulaner Oktoberfest Cuneo e per assaporare i piatti tipici della tradizione bavarese e la birra Paulaner, accompagnati dalla musica degli Alpen Vagabunden, che si esibiranno sul palco tutte le sere durante l’orario di cena e sabato e domenica anche a pranzo.

Nella giornata di domenica 6 ottobre, con il mercato tradizionale di corso Nizza, i due Oktoberfest Cuneo Express, i trenini navetta gratuiti che fanno la spola quotidiana tra piazza Galimberti ed il luogo dell’evento, effettueranno un percorso alternativo: non potendo percorrere il tratto da piazza Europa e piazza d’Armi, svolteranno in corso Brunet, per poi risalire da via Bersezio, proseguire in via Medaglie d’Oro e immettersi in via Avogadro, senza fermate intermedie.

Venerdì 4 e lunedì 7 ottobre il padiglione del Paulaner Oktoberfest Cuneo aprirà alle ore 18 ed il Luna Park alle ore 15, mentre sabato e domenica sarà possibile accedere ad entrambe le aree a partire dalle ore 11.

Per aggiornamenti visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it e relative pagine social.