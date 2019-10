La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba non è mai stata così vicina

Con l’avvio della stagione degli eventi sul territorio di Langhe Monferrato Roero e Astigiano, e in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, prendono vita due nuovi servizi navetta per rendere il collegamento con il cuore delle Langhe e con la città di Asti più comodo che mai: nei weekend finoal 24 novembre, dal Torino Airport sarà possibile raggiungere la Città di Alba mentre un secondo servizio collegherà Alba con la Città di Asti, in concomitanza con la mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” allestita a Palazzo Mazzetti.

La realizzazione di questo importante servizio, voluto fortemente da Regione Piemonte con VisitPiemonte - società in house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere, che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio - è stata resa possibile grazie ad una significativa collaborazione per la valorizzazione integrata di enogastronomia, cultura e paesaggio tra diversi partner: Turismo AlpMed, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Palazzo Mazzetti - Fondazione Asti Musei Piemonte. Un’opportunità imperdibile per immergersi in tutto relax tra le suggestioni delle colline delle Langhe e dell’Astigiano; tuffarsi nei profumi e nei sapori stagionali in Piemonte con vini, prodotti ed eccellenze culinarie del territorio; scoprire Alba –città creativa UNESCO per la gastronomia – durante l’evento clou dell’autunno dedicato a sua maestà il Tartufo Bianco.

E inoltre è un’ottima occasione per visitare la grande mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” nel sontuoso Palazzo Mazzetti di Asti, incoronata meta perfetta per l'autunno dalla celebre rivista “Forbes”.

Questa iniziativa si aggiunge al Servizio della Navetta Verde ad Alba, che si rinnova anche quest’anno per tutte le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo, con percorse alternativi per permettere lo svolgimento delle manifestazioni nel centro cittadino (info Comune di Alba 0173.292353 o biglietteria dell’Autostazione 0173.440216).

NAVETTA TORINO AIRPORT - ALBA

Servizio attivo durante tutti i fine settimana, fino al 24 novembre, per tutta la durata della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba:

Andata: partenza da Caselle nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì ore 10:00 e ore 16:00

Ritorno: partenza da Alba nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì ore 13:00 e ore 19:00

Il servizio sarà effettuato su prenotazione e sarà possibile acquistare il titolo di viaggio sul portale di Booking Piemonte al seguente link: https://www.bookingpiemonte.it/pacchetto/vola-alla-fiera-internazione-del-tartufo-bianco-dalba/

NAVETTA ALBA - ASTI

Il servizio verrà effettuato durante tutti i fine settimana, fino al 24 novembre, per tutta la durata della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, con partenze da Alba e da Asti con le seguenti modalità:

Andata: partenza da Alba nelle giornate di sabato e domenica

Ritorno: partenza da Asti nelle giornate di sabato e domenica

L’orario della linea 45F Alba – Asti è consultabile qui: grandabus.it/files/orari/045FS.pdf

Il titolo di viaggio è acquistabile con le seguenti modalità:

A BORDO AUTOBUS: è sempre possibile acquistare dall’autista un biglietto di corsa semplice soggetto a maggiorazione alla tariffa di 5,60€ per tratta.

APP GRANDA BUS: Il biglietto senza maggiorazione, alla tariffa di 4,10€ per tratta, può essere acquistato direttamente dallo smartphone tramite l’App GRANDA BUS utilizzabile su telefoni Android e IOS. L’utente dovrà inserire dalla voce “Soluzioni di Viaggio” la località di origine e destinazione della tratta prescelta. Una volta completato l’acquisto del titolo con la carta di credito è necessario utilizzare lo smartphone stesso per attivarlo e convalidarlo attraverso il validatore presente a bordo autobus.

Inoltre, sul portale di Booking Piemonte, sarà possibile acquistare il pacchetto turistico che, oltre al titolo di viaggio, darà diritto all’ingresso a tariffa ridotta sia al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba che alla mostra Monet e gli Impressionisti in Normandia: www.bookingpiemonte.it/pacchetto/monet-incontra-il-tartufo-bianco-dalba/