Rossana, grande attesa per la Sagra del fungo e della Castagna giunta ormai alla 54a edizione

Il neo eletto presidente Pro loco Simone Monge, con la sua squadra di volontari, promette un’edizione sorprendente, ricca di proposte culinarie, musicali e culturali.

Si partirà dunque giovedì 3 ottobre con lo spettacolo teatrale “Doi stisse d’Eva” tenuto dalla compagnia teatrale “D’la vila” di Verzuolo e diretto da Christian La Rosa.

Venerdì 4 ottobre invece si terrà la serata musicale in compagnia dei “The Beat Circus”, rock’n’roll beat band di Cuneo, a concludere la serata ci penserà “Slushy Dj”, che allieterà tutti i presenti con un dj set tutto da ballare.

Sabato 5 ottobre sarà la volta del “Gran Ballo Occitano” con gli oramai fedelissimi “Lou Tapage”. Ad aprire le danze inoltre ci penseranno i “Raskas”. Tutte le serate si terranno nel Palasagra, locato presso l’area comunale adiacente al cimitero del paese.

Domenica 6 ottobre invece si aprirà ufficialmente la 54a Sagra della Castagna e del fungo: alle ore 9.30 avrà inizio la “Grande Fiera per le vie del Paese” con la vendita di prodotti tipici, abbigliamento e oggettistica vara. Alle 10.30 invece il Presidente della Pro Loco Simone Monge presenterà in piazza Gazelli le maschere tipiche della festa rossanese: il Buleré e la Bèla Barutera e, dopo l’inaugurazione, sarà possibile visitare le numerose mostre allestite per le vie del paese.

Presso la Ex Confraternita si potrà ammirare la 47^ edizione della Mostra Micologica “Il Re Fungo” a cura del Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C- Cumino” di Boves, sotto l’ala comunale invece si terrà la mostra Ortofrutticola con vendita di funghi Porcini, castagne Bracalla e prodotti tipici. Diversi saranno gli appuntamenti musicali, come ad esempio il concerto d’organo del rossanese Loris Pianezza nella Chiesa parrocchiale alle ore 11 oppure, sempre nella Chiesa parrocchiale, l’esibizione del Trio Dominò composto dal Mattia Sismonda al violino, Michela Marcacci all’arpa e Lorenzo Sinopoli alle percussioni (1° esecuzione ore 14.30, 2° esecuzione ore 16.30). Presso Palazzo Garro si potranno poi visionare la mostra “L’Arte del Coltello e Antichi Mestieri” a cura dell’A.C.H.I. (Associazione Coltellinai Hobbisti Italiani) e tante interessanti mostre fotografiche inserite nell’ambio del RossanaFotoFestival, giunto quest’anno alla quinta edizione.

La manifestazione di fotoamatori, nata nel 2015 dalla passione per la Fotografia di due membri della Pro Loco Rossana, Cristina Giaccardo e Alfio Barbero, con gli anni si è presto affermata a livello locale come una realtà importante nel mondo della fotografia d’autore e anche quest’anno presenta un calendario fitto di appuntamenti, esposizioni e workshop (per maggiori dettagli sulla manifestazione visitare il sito internet rossanafotofestival.it)

Dalle 14.30 inizierà “Folklore in Piazza” con le esibizioni per le vie del paese di tanti gruppi musicali e artistici come il gruppo folk popolare “La Muffrina” da Camporgiano (LU), i “Paure Diau” (balli occitani presso Palazzo Garro), Il “Clown Trinchetto”, i “Son della Rue”, “i Sonagli di Tacatam”, “I Barabba gulash”, street band di Bergamo e il gruppo popolare piemontese “Fuma che ‘nduma”. Per tutti i buongustai invece la Pro Loco di Rossana propone, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, la tradizionale distribuzione di Polenta e Bulé presso il Palasagra.

Mentre durante tutta la giornata si potranno gustare le Caldarroste “I Mundaj” in Piazza Gazelli.

Per info visionare http://www.prolocorossana.it/ o la pagina facebook “Proloco Rossana”.