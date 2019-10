Savigliano, apericena benefico per i mici di strada e cani bisognosi

E’ sempre urgenza nel settore abbandoni animali e c’è sempre bisogno di aiuto.

Sabato 5 ottobre presso il Caffe’ Ristretto in via S. Andrea 41 a Savigliano, a partire dalle ore 18 l’associazione "Amici dei Mici"di Savigliano organizza un apericena benefico per raccogliere fondi per i gatti di strada ed i cani bisognosi.

Molti sono stati quest’anno i ritrovamenti di randagi e molti gli animali bisognosi di cure, ricovero e aiuto.

Il ricavato sosterrà le attività dell’associazione tra le quali, le distribuzioni di cibo ed il controllo della salute dei mici sul territorio in vista dell’inverno e dell’ intensificarsi del freddo. Info al numero 335 230 595.