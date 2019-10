Tappe nella Langa fenogliana tra gli appuntamenti musicali dell’EstOvest Festival

Toccherà anche il territorio delle Langhe l’EstOvest Festival, il tradizionale appuntamento autunnale con la musica classica contemporanea in programma tra Torino e numerose altre sedi del Piemonte da domani, sabato 5 ottobre, al prossimo 2 dicembre.

Il Festival, promosso dall’Associazione Ensemble Xenia e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts", quest’anno diventa maggiorenne: un traguardo significativo per una iniziativa che ha saputo crescere negli anni diventando un punto di riferimento a livello nazionale per i cultori del settore.



Quest’anno la rassegna – il cui titolo "Tamburi di latta" evoca il celebre romanzo di Gunter Grass – aumenterà la programmazione: gli appuntamenti saranno infatti 27, che distribuiti nell’arco temporale di due mesi spazieranno fra concerti, produzioni esclusive, spettacoli, prime esecuzioni e incontri che partendo dalla musica esploreranno altre discipline artistiche come la danza, l’arte e la letteratura in una commistione all’insegna della fluidità e della continuità.



Gli episodi del Festival, come di consueto, saranno ospitati dai più prestigiosi luoghi della cultura torinese: Museo Ettore Fico, Castello di Rivoli, Museo Egizio, Polo del ‘900 tra gli altri, ma si spingeranno oltre i confini cittadini toccando ll teatro Giacosa di Ivrea, l’Accademia di Musica di Pinerolo, le Langhe di Castino e Clavesana, lo spazio Kor di Asti, i castelli della Manta e di Masino fino a spostarsi in territorio ligure con gli appuntamenti in co-produzione con i partner genovesi.



Il Festival inaugura il sabato 5 ottobre al Museo Ettore Fico di Torino con "Sublimation", un programma concepito attorno all’idea della sospensione, dell’equilibrio e del delicato passaggio da una condizione di quiete a una di movimento. Protagonisti della serata i musicisti di NEXT-New Ensemble Xenia Turin e l’Ensemble Linea, prestigiosa compagine francese dedita alla produzione musicale contemporanea che si esibirà per la prima volta a Torino.



A portare l’iniziativa nelle Langhe di Beppe Fenoglio saranno i due appuntamenti dedicati al tema della Resistenza.

Domenica 6 ottobre con "Il Silenzio e la Resistenza tra le mura del Pavaglione di Castino", il linguista Gianluigi Beccaria e il primo violino di NEXT- New Ensemble Xenia Turin Adrian Pinzaru proporranno al pubblico un percorso attorno al silenzio nelle pagine di Beppe Fenoglio.

Domenica 26 ottobre, presso le Cantine Luzi Donadei di Clavesana, Adele Zaglia rifletterà su "Il silenzio del mare", il libro di Vercors che narra la storia della muta resistenza che fu la prima forma di opposizione francese all'invasore tedesco. Il reading sarà accompagnato dal violino di Adrian Pinzaru.