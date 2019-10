Tutto pronto per la tredicesima edizione della Sagra del riso a Sanfrè

"In questi ultimi due anni, le iniziative della Proloco, si sono notevolmente ampliate per offrire al pubblico una maggiore opportunità di scelta. Questo successo si è reso possibile grazie a tutto l'impegno e i lavoro dei volontari di "Vivere Sanfrè "ai quali va il ringraziamento da parte dall'amministrazione comunale - dichiara il sinfavo di Sanfrè Giovanni Pautasso - Un augurio a tutti i sanfredesi e a tutti coloro che verranno a visitare il nostro paese di trascorrere queste giornate di festa in serenità e allegria".

"Ogni anno la sagra cresce sempre più, e di questo ne siamo orgogliosi. Per noi del Roero, che siamo abituati a parlare di vino e di tartufi, cercavamo un prodotto tipico da rendere nostro a Sanfrè, come hanno negli altri Comuni - spiega il presidente della Pro loco Giuseppe Martino - Dopo aver scoperto che si poteva coltivare anche nelle nostre zone, abbiamo deciso di inserirlo nella nostra manifestazione, proponendo e valorizzando il riso ogni sera con un catering a base di prodotti di eccellenza della provincia di Cuneo, come nella serata giovani e nella cena al contrario. Ricercato un prodotto tipico da abbinare, negli anni cambiato il numero delle persone che aderiscono migliaia".

Ogni anno nel mese di ottobre, Sanfrè, festeggia la patronale dei Corpi Santi e la Sagra del riso giunta alla sua 13° edizione con al seguito un migliaio di persone che aderiscono alle cene nel corso dei dieci giorni della manifestazione (dal 4 al 14 ottobre) dedicata. Il programma prevede l'inaugurazione questa sera, venerdì 4 ottobre alle ore 20, allietata dall'intrattenimento di Marco e Mauro, che presenteranno, alle 22, il nuovo spettacolo Tacatevi al Alle 20.30 degustazione enogastronomica con il fritto misto alla piemontese.

Sabato 5 alle ore 19, sarà il momento della pizza, seguita dal Palio della gallina e dall’animazione a cura del gruppo All 4 dance.

Domenica 6 alle ore 18 spettacolo di danza dell’associazione Out of dance, alle 19 l’esibizione dei Grigi per caso, cena con hamburger, e alle 22 tributo ai Queen.

Mercoledì 9 ottobre alle 20, il protagonista sarà il riso, con un ricco menù abbinato al pesce. A seguire, musica italiana, con il concerto di Pino Colucci. Riso anche giovedì 10, con un menù a base delle eccellenze del territorio cuneese, e serata danzante con l’orchestra I Roeri.

Serata dedicata ai giovani, venerdì 11, con la cena al contrario e la musica disco con la festa della leva del 2001 e la pre-leva del 2002.

Sabato 12, verrà riproposto il fritto misto alla piemontese, seguito all’esibizione del trio acustico I Khora, che proporrà brani di Fabrizio De Andrè.

Domenica mattina 13 ottobre dalle 8, i visitatori potranno curiosare nel mercatino allestito per l'occasione tra le vie del paese. Alle 8.30 raduno di auto d’epoca, a partire dalle 9 sarà visitabile la mostra d’arte allestita all’interno della ristrutturata villa Rambaudi. Momento dedicato alla preghiera alle ore 10.30 con la celebrazione della SantaMessa solenne nella chiesa parrocchiale. Nel pomerigio alle 15.30 conclusione del Palio della gallina. Alle 19.30 polenta e salsiccia e alle 21.30 la musica di Piero, seguita alle 22.30 dai fuochi d'artificio.

Nel corso della Sagra del Riso, inoltre sarà presente un servizio bar in piazza De Zardo e il luna park in piazza Nassiriya.

Ulteriori informazioni su prenotazioni e costi delle cene, telefonare ai numeri: 340.4148994 (Matthia) e 389.0758968 (Giuseppe).