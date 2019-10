Diabete e stili di vita: il S. Croce di Cuneo organizza due iniziative educative

La patologia diabetica è una malattia sociale la cui incidenza sta aumentando in modo considerevole: per questo motivo ci si attende un contestuale aumento delle complicanze a lungo termine, con conseguenze considerevoli sui costi economici e sociali collegati alla malattia.

L’approccio principale per ottenere un miglioramento del compenso glicemico è la modificazione dello stile di vita, che include aumento dell’attività fisica e alimentazione equilibrata.

Giampaolo Magro è il responsabile della struttura semplice Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: “Le persone con diabete tipo 1, giovani e adulte, traggono beneficio dall’essere fisicamente attive. Una regolare attività fisica va raccomandata a tutti. Alle persone con diabete di tipo 2, al fine di migliorare il controllo glicemico, favorire il mantenimento di un peso corporeo ottimale, ridurre il rischio di complicanze, migliorare la qualità di vita percepita e ottimizzare il rapporto costo/beneficio della terapia, sono consigliati almeno 150 minuti a settimana di attività fisica”.

Le iniziative Il 10 ottobre a Cuneo, è in programma un incontro aperto alla popolazione condotto dal dottor Magro e dall’infermiera Donatella Gaviglio insieme ad altri professionisti esperti; l’evento è destinato a tutte le persone interessate ad aumentare le proprie conoscenze sui benefici dell'attività fisica sia in condizione di salute che in malattia, in particolare il ruolo che il movimento riveste quale prevenzione delle malattie metaboliche.

Appuntamento alla Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso Stura, in via Porta Mondovì, 10/a dalle 13.45 alle 19.45. Ingresso libero. Il secondo evento, organizzato insieme a medici e infermieri della Struttura dipartimentale Diabetologia dell’Asl Cn 2, avrà luogo a Farigliano il 12 ottobre e sarà un campo scuola educativo rivolto ad adulti con Diabete Mellito tipo 1.

Nella pluriennale esperienza dei campi scuola dove i pazienti hanno sperimentato vari tipi di attività fisica e sport, tra i quali l’arrampicata, il trekking, il rafting e il nordic-walking, in questa occasione vengono proposte le biciclette a pedalata assistita, nella splendida cornice della Langa in autunno.

Il programma prevede ritrovo e accoglienza alle ore 9, seguirà il percorso in E-bike, pranzo all’Agriostello e, nel pomeriggio, terapia educativa avente come tema “Quali strategie adottare per tenere conto del diabete sul lavoro, nello studio, in famiglia, nel tempo libero, nello sport” con i docenti e i tutors, professionisti dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle e dell’ASL CN 2.