Sommariva del Bosco: l'orario serale dei vigili urbani verrà confermato e potenziato

E' positivo il riscontro ottenuto dall’Amministrazione comunale in seguito alla sperimentazione dell'orario pre serale e serale dei vigili urbani, che verrà ulteriormente potenziato.

Tra gli altri risultati si è riscontrata una diminuzione degli escrementi lasciati sulle strade dai proprietari dei cani.

Quello dei quattro zampe rappresenta per il Comune anche un problema di costi per quanto riguarda la presenza di cani che si aggirano per il paese senza microchip: quest'anno è infatti salito a 17.000 euro l'importo speso per i cani abbandonati.

L'obiettivo è di ridurre il numero di animali non chippati e durante i controlli effettuati dalla polizia municipale ne sono già stati identificati sette e si intende proseguire.

Aumenteranno anche i controlli sulla velocità, soprattutto in via Racconigi e in via Canale e in particolare nelle ore serali. Anche via Xxv Aprile e l'incrocio al semaforo di via Torino saranno oggetto di attenti controlli.

Come tiene a precisare il vice sindaco Marco Pedussia, non si tratta di un modo per fare cassa ma del tentativo di prevenire e correggere comportamenti pericolosi per la sicurezza.