Lavori lungo la provinciale 298 tra Passatore e Roata Rossi, strada chiusa dal 9 ottobre

La Provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito dei veicoli di un tratto della strada provinciale 298 tra Passatore e Roata Rossi che sarà in vigore dalle 8.30 di mercoledì 9 ottobre.

I disagi al traffico proseguiranno per alcuni giorni, fino al termine dei lavori.

La ditta Smt di Giordano Dario & C. di Cuneo è incaricata di eseguire alcuni scavi per un intervento di allacciamento fognario e idrico lungo la stessa provinciale in località Roata Rossi, nel comune di Cuneo.

La segnaletica sul posto indicherà la deviazione temporanea del traffico.