Domenica 6 ottobre: divertimento e solidarietà

La Festa del canile rifugio Pinco Pallino Club, in frazione Cussanio 33 a Fossano, è sempre più vicina: domenica 6 ottobre intervenite numerosi!

Ci sarà l'inaugurazione delle aree verdi di sgambamento dedicate agli ospiti del canile, per dire tutti insieme basta alle gabbie.

A seguire una piccola sessione sportiva: una piacevole camminata con i cani, dal Santuario di Cussanio con arrivo al Pinco Pallino. Ci sarà inoltre la possibilità di una prova di dog stretching: ginnastica con il proprio cane. Sarà premiata la coppia più divertente!

Nel verde della Valle Po sarà inoltre presentato il nuovo centro di recupero per animali tenuti in cattività, che quindi non è più possibile inserire nel loro habitat naturale. Il luogo prende il nome di “Anima L Bosco” e ospiterà diversi eventi a tema animali e natura.

Al rientro al canile ci sarà una deliziosa merenda offerta dai volontari.

Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - Laura 338/8463267 - Dany 339/6578463