Ritrovato cane a Montelupo il 29 settembre

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.

Iniziamo a presentarvi i nostri amici gatti: questi tre fratellini di circa 4 mesi cercano casa, come sempre obbligo di futura sterilizzazione.

Duplo ha circa 4 mesi, simpaticissimo, trovato nel parcheggio della Ferrero… adesso cerca una famiglia tutta per sé!

Ora passiamo ai nostri amici cani, ponendovi una domanda: Com’è possibile che questa meraviglia sia ancora in canile? Si chiama Febo, è un incrocio Australian-border, 4 anni, cerca una famiglia.

Un dolcissimo nonno per l’adozione del cuore: molto timido, arrivato in canile da poco, chissà cosa ha passato… taglia medio piccola, di circa 13 anni.

Trovato il 29 settembre a Montelupo, maschio di taglia piccola, senza microchip... ha un collare marrone. Adesso si trova al Canile Sanitario di Alba, sarà qui per 1O giorni, il tempo di osservazione sanitaria, dopo verrà trasferito nel canile di Guarene Dog's World (canile convenzionato con il comune di ritrovamento del cane).

Chi l' ho riconoscesse o lo volesse adottare può telefonare allo 0173 362000 o ai nostri volontari.



Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697