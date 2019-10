Bus Company è vettore ufficiale della Lpm Bam Mondovì per la stagione 2019/20

La passione per il volley “viaggia” in autobus. La Bus Company di Saluzzo sarà il vettore ufficiale della Lpm Bam Mondovì, la formazione che milita nel campionato di volley della Serie A2 femminile, per la stagione 2019-2020.

La conferma della prestigiosa partnership è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020, svoltasi venerdì 4 ottobre, a Mondovì, presso il Comune.

“È per noi un grande privilegio accompagnare nella prossima stagione sportiva una delle realtà più importanti della città – spiega Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company -. Il nostro impegno sarà, come sempre, quello di garantire la massima professionalità alle ‘pumine’, garantendo loro confort e sicurezza durante le trasferte in tutta Italia.

Bus Company nasce e si sviluppa nel territorio cuneese, tuttavia lavora per proiettarsi in un contesto cosmopolita.

Proprio questa attenzione al territorio e la centralità delle persone ci motivano a collaborare e promuovere realtà vincenti e di successo come Lpm Bam Mondovì, con cui ci auguriamo di consolidare una proficua collaborazione nel tempo”.

“Siamo molto felici di aver instaurato una collaborazione con Bus Company, che sarà il nostro vettore ufficiale – commenta Alessandra Fissolo, presidente di Lpm pallavolo Mondovì -. Per noi è davvero una soddisfazione avere al nostro fianco un’azienda di questo calibro. “Viaggiare” è un piacere e farlo con il comfort degli oltre 200 autobus della flotta Bus Company lo rende ancora migliore.

Durante la prossima stagione, saranno molte le trasferte che l’Lpm Bam Mondovì affronterà in autobus e sarà proprio Bus Company a rendere più piacevole il viaggio a ragazze e staff, che porteranno il nome di Mondovì e della nostra provincia in giro per l’Italia”.

Con sede a Saluzzo, Bus Company rappresenta una delle più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte. Opera nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano nelle province di Cuneo e Torino, nel noleggio bus e in collaborazione con Flixbus per le linee internazionali.

Con il passare del tempo e con i suoi 15 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, Bus Company ha saputo adottare sistemi innovativi e soluzioni di trasporto per una mobilità sempre più intelligente, offrendo così alle persone il piacere di viaggiare raggiungendo un posizionamento competitivo rispetto al contesto di mercato piemontese e continua a perseguire obiettivi di qualità, sicurezza e soddisfazione delle esigenze di mobilità collettiva.