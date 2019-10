Dagli scenari simulati alla realtà: gli Alpini, in addestramento sul Monviso, salvano l’alpinista 63enne precipitato a monte dell’Andreotti (FOTO e VIDEO)

Gli Alpini sono tornati sul Monviso.

Dopo i campi di settembre, che hanno coinvolto la Brigata alpina Taurinense, il Centro addestramento Alpino e la Brigata Julia, le Truppe Alpine sono tornate in alta Val Po.

In questi giorni si è infatti conclusa l’esercitazione alpinistica e di soccorso “Altius One”, che visto impegnati gli Alpini del Terzo Reggimento di Pinerolo.

Le attività sono terminate alla presenza del Comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale di brigata Davide Scalabrin, del comandante del Terzo Reggimento Alpini, il colonnello Christian Bison e del vescovo di Pinerolo, Monsignor Derio Olivero.

Sul massiccio del Monviso oltre cinquanta Alpini hanno portato a termine uscite di arrampicata sia lungo le vie alpinistiche più accessibili, sia su via più dure, con un sesto grado di difficoltà.

Protagonisti dell’esercitazione sono stati gli istruttori di alpinismo, insieme a due “neonate” squadre di Soccorso alpino militare che hanno condotto, dal 30 settembre, ascensioni alpinistiche impegnative oltre i 3000 metri di quota, come il Monviso (3841 metri), sia lungo la cresta “Est”, sia lungo la via normale, Punta Udine (3022 metri) e Punta Venezia (3095 metri).

Da parte del generale Scalabrin sono arrivate, a conclusione dell'attività, parole di orgoglio per la professionalità vista durante l’esercitazione. Il generale ha condiviso con gli Alpini alcune considerazioni sull'importanza di avere sempre unità efficienti, addestrate, flessibili specializzate e pronte ad effettuare interventi a favore della popolazione attraverso le neonate Squadre di soccorso.

Le Squadre di Soccorso alpino militare sono infatti composte da militari in possesso di specifiche qualifiche in campo sciistico, alpinistico, meteo-nivologico e sanitario.

L’elevata specializzazione, specialmente in ambiente montano, rende le Squadre di soccorso alpino militare una peculiarità delle Truppe Alpine di gratificante impiego in un ampio spettro di emergenze. L’obiettivo primario è quello di fornire assistenza alle truppe in addestramento e in operazione in montagna.

L'addestramento più importante ha visto scendere in campo sia le squadre di Soccorso alpino militare che gli assetti specialistici dell’aviazione dell’Esercito. Sono stati applicate le nuove linee guida apprese durante i corsi per gli Operatore di Soccorso alpini militare. Con alcune “infiltrazione in rappeling” – discese dal mezzo aereo con tecniche alpinistiche – i militari hanno effettuato interventi complessi in parete, con l’utilizzo anche di specifiche barelle.

L’INTERVENTO SUL MONVISO

Giovedì scorso, 3 ottobre, intanto, l’attività addestrativa degli Alpini sul Monviso si è trasformata in piena operatività: le squadre di Soccorso alpino militare hannno infatti preso parte al salvataggio dell’alpinista 63enne caduto durante la fase di discesa dal Re di Pietra, a monte del bivacco Andreotti.

Gli Alpini stavano rientrando anch’essi da un'ascensione dalla vetta del “Viso”, quando sono stati allertati da una guida alpina che aveva assistito e prestato i primi soccorsi ad un alpinista caduto da un'altezza di circa quaranta metri (e non per "alcune centinaia di metri" come reso noto in prima battuta).

Raggiunto l’infortunato, miracolosamente sopravvissuto alla caduta ma con un serio politrauma, gli Alpini, con l’ausilio degli apparati radio in dotazione, hanno provveduto ad allertare il Soccorso alpino piemontese. Grazie al tempestivo intervento dell’elisoccorso, è stato possibile trasportare in sicurezza l’infortunato presso le strutture ospedaliere per tutti gli accertamenti e le cure del caso.