Domani la grande festa per i 40 anni di riapertura della Cuneo-Nizza

A quarant'anni esatti dalla riapertura della Cuneo-Nizza, il Comitato ferrovie ha organizzato per domani 6 ottobre un concerto per festeggiare questo importante anniversario e per richiamare l'attenzione sulla necessità di potenziare quella che viene considerata una delle più belle linee ferroviarie al mondo.

Costruita ballando su un confine assurdo, venne distrutta dalla guerra e ricostruita dopo anni di battaglie.

Anche oggi sono molte le difficoltà: il servizio ferroviario è ridotto a sole due coppie di treni tra Cuneo e Ventimiglia (fino al 15 dicembre 2013 erano otto!), non ci sono più treni diretti per Nizza o Imperia.

I tempi di percorrenza tra Cuneo e Ventimiglia sono passati da 1 ora e 51 minuti a 2 ore e 37 minuti a causa delle limitazioni alla velocità imposte sul tratto francese.

Ma il vero nodo irrisolto è che la Francia e l'Italia non hanno ancora rinnovato la vecchia Convenzione del 1970 che regola la gestione della linea e la ripartizione dei costi tra i due Paesi. Sono anni che se ne parla, ma regolarmente il punto viene accantonato.

Il Comitato, con queste iniziative, vuole denunciare la mancanza di volontà politica degli Stati a risolvere la questione.

La stessa cosa accadde per la ricostruzione post bellica: la Cuneo Nizza fu l'ultima linea ad essere ricostruita e solo grazie alla mobilitazione dei Cuneesi. E infatti il 6 ottobre del 1979 furono tantissimi quelli che parteciparono alla festa per la riapertura.

Il 6 ottobre del 2019 verrà celebrata quella giornata con un grande concerto sul piazzale della Stazione. Suoneranno i Power Gaze, Jego, Zio Tibia, Belli Freschi, Monsieur De Rien, gran finale con Sergio Berardo e il Gruppo Quimera.

L'inizio della manifestazione è previsto per le ore 15.

Non solo: il 6 ottobre 2019 un treno storico diesel con carrozze centoporte anni '30 farà il tragitto da Ventimiglia a Cuneo A/R.

ORARI E FERMATE Corsa di andata

Ventimiglia 8.20 partenza

Olivetta SM 08.57

Breil Sur Roya 09.24

Limone 11.20

Robilante 11.34

Cuneo 11.48 arrivo Corsa di ritorno

Cuneo 16.13 partenza

Robilante 16.48

Limone 17.25

Breil Sur Roya 19.09

Olivetta SM 19.26

Ventimiglia 19.45 arrivo

Per l'occasione il #Ferroclubcuneese aprirà eccezionalmente la sua sede, a Robilante, dalle ore 15 alle 18. Musica, balli e tanta atmosfera di festa all'insegna di questo importante anniversario! Il treno storico effettuerà la fermata a Robilante dalle 16:30 alle 17:10 dando la possibilità ai viaggiatori di visitare il museo.