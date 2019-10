Domenica 6 ottobre alla Cascina Marquet con "I Manovali" e la bottega "Qui e Là" appuntamento per la festa delle famiglie.

A partire dalle 13 pranzo condiviso e poi dalle 14.30 giochi e laboratori per bambini e merenda per tutti. I bambini sono invitati a portare un gioco o un libro per scambiarlo con gli altri bimbi presenti.