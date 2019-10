Piste ciclabili a Mondovì: candidati in Regione due progetti, ma al momento non sono stati finanziati

Il Consiglio comunale andato in scena nella serata di lunedì 30 settembre ha offerto all'assessore Sandra Carboni l'opportunità di fare il punto sulla futura nascita di piste ciclabili a Mondovì.

"Abbiamo candidato in Regione due progetti, con annessi studi di fattibilità - ha commentato -. Entrambi sono stati inseriti in graduatoria, ma, ad oggi, non rientrano nelle posizioni finanziate".