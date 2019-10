Riaperto il sentiero della Fossa dei Cinghiali a Monteu Roero, nel cuore delle Rocche

" Siamo felici di questo risultato, frutto della collaborazione con il comune di Monteu Roero. La valle del sentiero della Fossa dei Cinghiali - spiega il presidente dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero Andrea Cauda - è uno dei luoghi più suggestivi del nostro Roero. È un percorso impegnativo, accidentato ma di assoluto pregio naturalistico che lambisce poi la rocca del castello di Monteu. In questo periodo dell'anno ci sono centinaia di camminatori tra le rocche del Roero e la riapertura di questo itinerario è per noi una grande opportunità ".

A Monteu Roero, in questa zona umida delle rocche, i ristagni d'acqua creano pozze in cui si abbeverano i cinghiali.

I lavori ultimati nei giorni scorsi dall'Ecomuseo delle Rocche in collaborazione con il comune di Monteu Roero, offrono la possibilità agli escursionisti di inoltrarsi in sicurezza in un percorso ad anello di 3,5 km suggestivo e selvaggio nel cuore delle Rocche, che circonda il concentrico del paese.

A tutti i camminatori che in questo periodo autunnale scelgono questo itinerario specifico viene consigliato di indossare una tenuta da trekking specifica e adatta al luogo.