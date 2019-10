Rifiuti a Bra: nuovo lavaggio per i contenitori dell'umido

A partire dal 12 ottobre 2019 prenderà avvio il terzo intervento per il lavaggio dei contenitori per la raccolta dell’umido a Bra. Come già accaduto nei mesi scorsi, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti in città, il Consorzio Ambiente 2.0, provvederà a lavare i contenitori consegnati a inizio anno con l’avvio del nuovo sistema di raccolta. Di seguito il calendario degli interventi, distinto tra le zone A e B in cui sono ripartiti i giorni di raccolta, come comunicato dalla ditta incaricata. Nelle zone interessate dai lavaggi si consiglia di lasciare esposti i contenitori almeno sino alle ore 12.

Per eventuali disservizi o necessità è sempre possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 negli orari di apertura del servizio, ovvero tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 oltre ai pomeriggi del martedì (13.30 – 17) e del giovedì (15 – 18.30), oppure scrivendo a ecosportello@strweb.biz