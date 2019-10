Saluzzo: contributi economici in base al versamento dell'addizionale Irpef

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 2 ottobre 2019 sono stati approvati il bando ed il relativo modulo di presentazione dell’istanza per l’erogazione di contributi economici commisurati al versamento dell’addizionale comunale IRPEF corrisposta al Comune di Saluzzo relativamente all’anno fiscale 2018.

La domanda deve pervenire – entro giovedì 31 ottobre 2019 – a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Saluzzo, in via Macallè n. 9, oppure mediante posta oppure ancora tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it; in questi ultimi due casi, farà fede la data di arrivo presso il Comune.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando: residenza nel Comune di Saluzzo nell’anno 2018; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore o pari a 17.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più persone, e 18.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da una sola persona; essere in regola con il pagamento di tutti i tributi, tasse ed entrate comunali; non possedere altri immobili oltre all’abitazione principale e relative pertinenze.

Altri dettagli e l’elenco di tutti i requisiti necessari per l’ammissione al contributo sono indicati nel Bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale.

Il testo del bando ed il modulo di domanda sono reperibili:

sul sito internet della Città di Saluzzo; presso le organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Saluzzo; presso l’Ufficio Affissioni (Tributi) oppure presso i Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico.

Eventuali informazioni possono essere richieste presso le organizzazioni sindacali oppure presso l’Ufficio Affissioni, sito al pianterreno del Municipio, in via Macallè 9, e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,30 (tel. 0175 211361).