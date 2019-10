Saluzzo, domenica 6 ottobre il MercAntico in centro e la Bancarella di libri della Fondazione Cr SAluzzo

Domani, domenica 6 ottobre è mercAntico a Saluzzo. Bancarelle tutto il giorno dalle 10 alle 18 e in tutto il centro: artigianato, hobbistica, piccolo antiquariato e tante sorprese!

Per l’occasione il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Saluzzo presenta la 1° edizione de “La bancarella - Libri per tutti!”: dalle 15 alle 18 davanti alla sede centrale della Cassa di Risparmio di Saluzzo - BPER Gruppo n corso Italia saranno offerte copie gratuite di volumi, CD e DVD di arte, storia, letteratura e narrativa acquistati dalla Fondazione stessa negli ultimi anni.

Modifiche alla viabilità per la manifestazione: dalle 6.30 alle 20 sono istituiti i divieti di transito e di sosta, con rimozione forzata, in piazza Cavour, lato portici Palazzo del Sole. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, sempre a Saluzzo si svolge il “Mattoncino Mania”. La manifestazione, l’unica di zona organizzata in collaborazione con Lego, occupa interamente i locali storici della ex-caserma Mario Musso e ospita la sezione Collezionisti e la sezione Juniores.

Dal centro di Saluzzo sarà possibile raggiungere l’esposizione con un trenino gratuito. Organizzazione e iscrizioni a cura di Bollati Giochinfanzia.