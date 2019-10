A Cuneo tre proiezioni cinematografiche sul tema della famiglia "a porta aperta"

L’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Società Solidale, il consorzio socio assistenziale del cuneese e l’associazione Papa Giovanni XXIII, organizza tre proiezioni cinematografiche per sensibilizzare la società civile sull’affidamento, l’affiancamento e l’adozione. Due degli appuntamenti si svolgono il sabato pomeriggio e sono rivolti a tutta la famiglia. Vi è anche un terzo appuntamento la sera rivolto ad un pubblico adulto. L’ingresso è gratuito.

Sabato 12 Ottobre h. 16.30: IL DRAGO INVISIBILE Di David Lowery. Film per ragazzi del 2016;

Martedì 15 Ottobre h. 21.00: INSTANT FAMILY di Sean Anders. Film del 2018;

Sabato 26 Ottobre: LA GABBIANELLA E IL GATTO di D'Alò. Film di anmazione del 1998.

Le proiezioni cinematografiche si propongono di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile all’esperienza dell’affiancamento e affido famigliare. Attraverso il linguaggio cinematografico si cercherà di sollecitare riflessioni che possano poi rendere maggiormente accoglienti i vari contesti sociali, nei confronti delle diverse tipologie di famiglia che la società propone. Attraverso la proiezione di film, facilmente fruibili e in grado di coinvolgere un elevato numero di persone, si vuole valorizzare e sostenere la genitorialità: offrire alla cittadinanza elementi di riflessione e di sensibilizzazione rispetto alle tematiche genitoriali è importante per proteggere e valorizzare il percorso evolutivo di ogni famiglia. L’Associazione Anfaa vuole condividere con la cittadinanza un sogno e un impegno: essere sempre dalla parte dei bambini promuovendo una cultura dell’accoglienza, cercando di restituire diritti e giustizia. Questo con l’obiettivo finale di aumentare il numero di famiglie – risorsa per l’affidamento/affiancamento a minori con difficoltà.

Per informazioni contattare ANFAA al numero 388 1682155