Minorenne trovato con 27 grammi di marijuana e 1000 euro in contanti: denunciato dai carabinieri di Marene

I carabinieri della Stazione di Marene hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo di 17 anni residente nel pinerolese (TO) il quale, sottoposto a controllo dai militari, è stato trovato in possesso di 27 gr di marijuana, di un bilancino di precisione e di poco meno di 1000 euro in banconote di vario taglio.

Nella stessa serata altri 12 giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, tutti del saviglianese, sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga e segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. I segnalati saranno sottoposti ai vari colloqui di rito, rischiando nei casi più gravi il ritiro della patente di guida e la sospensione della validità dei documenti validi per l’espatrio.

Analogamente, gli uomini dell'Arma di Saluzzo, nel corso di uno specifico servizio antidroga svolto nel centro di Saluzzo, hanno notato un uomo a bordo di un’utilitaria muoversi con modi sospetti nei pressi di un locale pubblico del luogo, decidendo così di seguirlo. Dopo vari giri, soste e telefonate, il soggetto è uscito dall’autovettura e si è diretto con atteggiamento sospetto e nervoso verso un bar.

In quel frangente i militari hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 2 grammi di cocaina, che l’uomo affermava essere destinata ad uso personale. Una successiva e più approfondita perquisizione effettuata sulla sua persona ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente 3 grammi di eroina, che l’uomo aveva abilmente nascosto all’interno dei suoi calzini. Nella sua autovettura rinvenuto anche un flacone di metadone privo delle indicazioni della persona a cui era stato prescritto.

Presso l’abitazione di residenza sono stati trovati altri 3 grammi di cocaina, debitamente suddivisa in dosi, e vario materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura della sostanza.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

È successivamente comparso dinanzi al GIP del Tribunale di Cuneo il quale ha convalidato l’arresto, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.