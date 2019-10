Tangenziale chiusa, il sindaco di Mondovì: "Confidiamo nella celerità dell'ANAS"

Chiuso al traffico veicolare sino a nuovo ordine: è la condizione in cui versa il tratto della tangenziale di Mondovì dove, nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre, si è verificata la caduta di pezzi di cemento sotto un cavalcavia ferroviario, fortunatamente senza arrecare danni a persone o cose.

"I tecnici dell'ANAS presenti all'altezza dello svincolo per Cuneo, presso il km 3+500 interessato dall'evento verificatosi in mattinata, stanno disponendo la chiusura del tratto di tangenziale in questione - ha asserito il sindaco monregalese, Paolo Adriano -. La chiusura, che auspichiamo sia il più breve possibile, verrà mantenuta fino al completo ripristino della porzione di cavalcavia in oggetto. Tutti i veicoli provenienti dal fondovalle Tanaro o dal casello autostradale diretti all'ospedale potranno raggiungerlo attraverso via Tanaro, via Langhe e il centro di Mondovì".

Il primo cittadino ha quindi aggiunto: "Consapevole dei disagi che questa misura potrà apportare alla circolazione cittadina, confido nella celerità dell'intervento dell'ANAS e nella comprensione di tutti i monregalesi. Il comando di polizia locale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento".