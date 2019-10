A Fossano il sesto meeting provinciale degli insigniti onorificenze cavalleresche e decorati

Nell’occhiello sinistro della sua giacca blu c’è il distintivo di Commendatore, l’ultima delle onorificenze che ha ricevuto dallo Stato italiano per aver testimoniato il senso di appartenenza al Paese, attraverso l’impegno profuso nel lavoro e nella vita quotidiana per la costruzione di una società migliore. Stiamo parlando di Clemente Malvino, il delegato provinciale dell’ANIOC, che invita i numerosi associati al meeting che si terrà a Fossano domenica 13 ottobre.

Si tratta di un evento di cui essere orgogliosi per i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cavalieri dell’Ordine di Malta, i Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro, i Cavalieri dell’Ordine Costantinia ecc., tutti radunati sotto il tetto dell’ANIOC e una scritta che dice: “La Cavalleria è simbolo di amicizia universale”.

Che cos’è l’ANIOC? Lo spiega il Commendator Malvino: “L’ANIOC è l’Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Come primaria missione intende svolgere un ruolo catalizzatore ed aggregare le migliori risorse umane, persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di amicizia, fratellanza e di stima tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale”. Aggiungendo: “Per questo 6° meeting provinciale che coincide con il 3° meeting intercomunale di Fossano, le Delegazioni e le Associazioni, sono invitate a presentarsi con il proprio labaro. Tutti gli Insigniti dei vari Ordini sono autorizzati a presenziare con le loro divise ed insegne”.

Attesa la partecipazione delle massime personalità, autorità civili e militari della Provincia, numerose Associazioni d’Arma e Civili, Delegazioni ANIOC ed Insigniti Ordre du Merite e Legion d’Honneur. Naturalmente, l’invito è esteso a tutti i famigliari, amici e simpatizzanti dell’ANIOC.

Ricco il programma.

Ore 10.15: parcheggio in piazza Castello o parcheggio sotterraneo all’inizio di via Roma;

Ore 10.30: Santa Messa presso la Chiesa dei Battuti Rossi. A seguire, foto ricordo e sfilata per via Roma scortati dalla banda musicale fino a raggiungere il monumento dove verrà deposta una corona di alloro in memoria dei caduti per la Patria.

Ore 12.45: Pranzo d’Onore presso il Ristorante “Da Regis” (costo 35 euro, divertimento e chiacchiere gratis).

La prenotazione è consigliata. Contatti: malvi.aniocprovcn@gmail.com - tel. 335213649.

Per zona di Bra: tel. 0172415436 (Stefano Milanesio); 3389838180 (Giacomo Berrino) – email: milanesiostefano1939@gmail.com