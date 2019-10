Attese oltre 400 persone alle celebrazioni della Madonna del Rosario a Narzole

Ogni anno, la comunità di Narzole onora la Madonna del Rosario con delle preghiere, mentre ogni cinque, celebra in pompa magna la Madonna con una festa solenne, preceduta sette giorni prima con la recita della novena ogni sera e accompagnata dai brani antichi dellla corale polifonica Antonellini del paese.

Grazie ad un gruppo di residenti della borgata Moglia in collaborazione con la Proloco locale, Narzole è pronta per i due giorni intensi di festeggiamenti della Madonna del Rosario (domenica 6 e lunedì 7 ottobre) presso la cappella dedicata in via Martiri.

Appuntamento domani mattina, domenica 6 ottobre alle ore 10,30, con la vera e propria festa che vede in anteprima l'esibizione della banda musicale del paese seguita dall'avvio della processione con partenza dalla Parrocchia di San Bernardo in piazza Vittorio verso della cappella della Madonna del Rosario in via Martiri.

La statua alta 1,20 mt, quest'anno sarà avvolta da una cornice dorata e verrà posta sul capo della Madonna una corona antica in legno dorato del '700. La statua della Madonna verrà portata a spalla dai residenti di borgata Moglia percorrendo via Umberto e via Martiri fino alla cappella per la celebrazione della Santa Messa.

Dalle 9 del mattino fino alle 18, di domenica 6 ottobre, la strada provinciale 3 sarà chiusa al traffico veicolare, nel tratto dal bivio Bevilacqua all'ingresso di Narzole. Resterà comunque aperta per tutti coloro che in auto vorranno raggiungere la cappella, seguendo le indicazioni di accesso fornite dai volontari del paese presenti sul posto. Terminata la celebrazione della Messa, pranzo aperto a tutti, con sottofondo di musica classica presso il salone dell'oratorio. L'abbondante pasto sarà a base di piatti tipici della cucina piemontese (tre antipasti, due primi, secondo con verdure, tris di dolci, caffè, pusa caffè, vini pregiati della Langa e del Roero). Per chi non vorrà andare a piedi, potrà raggiungere il salone enogastronomico a bordo della navetta gratuita, messa a disposizione dall'organizzazione. Al momento sono 200 i commensali prenotati al pranzo, sono comunque disponibili altri 20 posti (telefonando a Giacomo Arcostanzo al numero 320.4182637).

Ad allietare i bimbi e ragazzi, nel primo pomeriggio, appuntamento con i giochi presso il campo dell'oratorio in via Martiri.

Lunedì 7 ottobre, giorno di chiusura dei festeggiamenti, alle ore 20,30 celebrazione della Messa nella cappella della Madonna del Rosario, a seguire un rinfresco (torte e dolci fatti in casa) preparati dalle donne della borgata Moglia, con bevande a tutti i presenti.

"Nella nostra borgata non avevamo nessun simbolo religioso, - spiega Giacomo Arcostanzo portavoce residenti di borgata Moglia - noi tutti insieme, nel maggio del 1984 abbiamo costruito la cappella, inaugurandola l'8 dicembre dello stesso anno (nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione) senza ricevere alcun contributo esterno, solamente grazie alle generose offerte della borgata. Noi tutti, siamo entusiasti per questa importante festa che vede la partecipazione di oltre 400 persone. Lavoriamo parecchio per onorare la Madonna del Rosario con l'obiettivo di unire tutta la comunità narzolese".