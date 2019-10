ricordatidisalvarelitalia: il castello della Manta, bene FAi, aderisce alla campagna del 12 e 13 ottobre

Le Giornate FAI di Autunno coinvolgono anche il Castello della Manta, unico bene FAI della provincia di Cuneo, esempio concreto dell'opera di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico che, insieme alla sensibilizzazione della popolazione, la Fondazione, da anni, sta svolgendo.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, si potranno ammirare le sue sale affrescate in un percorso che permetterà di visitare la Galleria seicentesca recentemente riaperta al pubblico, oggetto di un importante restauro che ha visto riaprire le finestre di affaccio sulla corte interna del Castello, con recupero della splendida volta, delle pareti e del pavimento. Questo progetto ha beneficiato di un contributo del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia ALCOTRA (Asse III Attrattivitàdel territorio).

In esclusiva, per gli iscritti FAI o coloro che si iscrivono alla Fondazione in GFA, sarà possibile visitare - grazie ad una speciale autorizzazione dei Conti De Rege - una parte di Castello mai aperta al pubblico, cioè il giardino sulle mura del Castello. Un percorso che permette di passeggiare sotto l'ala quattrocentesca del Castello fino alla zona in cui era collocata la porzione di edificio fatta costruire da Valerio della Manta, abbattuta nel 1800 perché pericolante. Al termine della visita, il Consorzio delle Colline Saluzzesi offrirà un bicchiere di vino.



Momento speciale, domenica 13 ottobre alle ore 11.30: presso la Chiesa del Castello si terrà il concerto “Scherzi” in programma all’interno di EstOvest Festival 2019 a cura dell’AssociazioneEnsemble Xenia. Vedrà come protagonista un solo strumentista, una giovanissima violinista. Come nella vita quotidiana, può dirsi anche in musica che gli scherzi, intesi come trovate originali ed imprevedibili,spesso creano una frattura tra una situazione di quiete preesistente ed una di concitazione ed esaltazione. Gli scherzi musicali “rompono il Silenzio”, ci catapultano in atmosfere vibranti e mettono in luce spesso il virtuosismo dell’esecutore.

Si tratta, nella fattispecie, di una giovanissima promessa del violinismo italiano, l’undicenne Flavia Napolitano. Affronterà le Three Miniatures del compositore britannico George Benjamin, come la Cadenza del polacco Krzysztof Penderecki o i Capricci dei virtuosi romantici del violino Paganini e Wieniawski. Anche per l’edizione 2019, la Lagnasco Group accompagna il FAI tramite l’evento Eplì dedicato alla scoperta del nuovo brand della Società Cooperativa di Lagnasco che desidera veicolare i valori del marchio: gentilezza, bontà, giustizia, rispetto per l’ambiente e per il lavoro delle persone.

Nella cantina del Castello sarà allestita una piccola sala di proiezione, nel cui interno sarà presentato ciclicamente un filmato timelapse del ciclo di crescita della mela: dalla fioritura alla maturazione del frutto. E per tutti, anche una buona mela da gustare! I visitatori saranno accolti dai volontari del FAI e dagli Apprendisti Ciceroni® del Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo. Orari: sabato 12 ottobre, visite ogni mezz’ora, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 sabato 13 ottobre, visite ogni mezz’ora, dalle 10 alle 18 Ingresso a contributo minimo di euro 5,00 Per informazioni: Castello della Manta - tel. 0175 87822 - email: faimanta@fondoambiente.it