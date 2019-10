Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: chili di carne e peperone

Un classico piatto unico della tradizione a stelle e strisce rivisitato in chiave “made in Piemonte”!

Da internazionale a locale in un battito di ciglia! Anche il chili può avere un sapore decisamente “territoriale” se preparato con ingredienti eccellenti delle nostre zone. Ecco per voi la ricetta del CHILI DI CARNE E PEPERONE, un classico piatto unico della tradizione a stelle e strisce rivisitato in chiave “made in Piemonte”! https://www.youtube.com/watch?v=TbVoUP2g5xI Ingredienti Dosi per 4 persone: 300 g di peperoni rossi 200 g di carne di vitello tritata 100 g di passata di pomodoro 250 g di fagioli rossi già cotti 300 g di riso basmati 2 cucchiai di olio evo sale e pepe q.b paprika, cumino, peperoncino PREPARAZIONE Mettete a bollire per 10 minuti il riso basmati in abbondante acqua salata, con l’aggiunta del cumino

Tagliate il peperone, la cipolla e il peperoncino Fateli saltare per un paio di minuti con i due cucchiai di olio evo in una padella antiaderente a fuoco vivace

Aggiungete la carne tritata e cuocete per altri 3-4 minuti Unite anche la passata di pomodoro e mescolate Infine aggiungete i fagioli rossi. Quindi scolate il riso e unite nel piatto tutti gli ingredienti tenendoli separati IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un piatto unico ricco di tutti i nutrienti essenziali: i carboidrati del riso, le proteine della carne e dei fagioli, le fibre dei peperoni, le vitamine e i sali minerali di ognuno dei componenti.

