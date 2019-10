Grande successo ad Alba per il convegno di "Nursing Up" rivolto a tutte le professioni sanitarie

Un grande successo di pubblico, composto da infermieri e professionisti sanitari giunti da tutto il Piemonte, ha visto questa mattina gremire la sala mostre e congressi in piazza Michele Ferrero ad Alba, per il convegno “La valorizzazione contrattuale dei professionisti sanitari per essere i protagonisti del domani” organizzato da Nursing Up Piemonte, sindacato degli infermieri italiani e delle professioni sanitarie.

L’evento, accreditato Ecm, si inserisce nel percorso di valorizzazione e confronto tra tutte le professioni sanitarie che il Nursing Up ha iniziato e replicherà in altre sedi della regione, necessario ad approfondire tutti gli aspetti dell’evoluzione e delle nuove sfide professionali e contrattuali che attendono i moderni infermieri e le professioni sanitarie.

Si tratta della base da cui partire per proporre un nuovo “patto della salute” alla Regione e all’assessore alla Sanità Luigi Icardi, e ciò avverrà negli incontri che presto verranno programmati.

Nel corso della giornata di lavori, aperti alle ore 8.30 con il saluto e il benvenuto del segretario regionale Nursing Up e referente nazionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta Claudio Delli Carri, si sono alternati gli interventi di Giuseppe Roberto Aleo, Segretario Provinciale Referente Nursing Up Città Metropolitana di Torino; Ranieri Martinelli, Dirigente sindacale infermiere Nursing Up; Silvia Moglia, Dirigente Nursing Up Alba, Referente Fisioterapista; Manuela Boetto, Dirigente Nursing Up, Referente TSLB; Sara Bianca Patrizi, Dirigente Nursing Up Referente Ostetrica; Salvatore Lanzarone Dirigente Nursing Up, Referente CPSI; Alessandro Tombolesi Referente TSRM.

Grande la soddisfazione del segretario regionale Nursing Up Claudio Delli Carri che ha sottolineato l’importanza di un convegno che “riunisce in una unica giornata di confronto tutte le professioni sanitarie, raccogliendo le loro istanze e sottolineando la grande evoluzione che la figura dell’infermiere e del professionista sanitario, laureato, specializzato, e oggi riconosciuto attore protagonista della sanità nella sua globalità, sta vivendo”.

Delli Carri ha ribadito la necessità di un confronto urgente con i nuovi vertici regionali, ai quali è stata recentemente inviata una lettera aperta, per “proporre e discutere le necessarie azioni indirizzate a migliorare la condizione dei professionisti del comparto sanità, che operano nelle strutture piemontesi, oggi alle prese con gravi problemi di carenza di personale e turni insopportabilmente massacranti. Da noi manca – ha spiegato Delli Carri, riferendosi alle richieste rivolte all’assessorato - una metodologia di calcolo del fabbisogno di personale nelle varie realtà sanitarie, che possa creare parametri certi su cui basare le azioni di programmazione e gestione del comparto.

È necessario pensare ad una organizzazione della sanità che sia sempre più orientata a valorizzare la competenza di infermieri e professionisti sanitari, in modo che possano correttamente operare con autonomia e responsabilità.

L’elenco degli ambiti su cui agire è lungo e va dall’organizzazione del territorio all’edilizia sanitaria. È ora di agire, con un nuovo Patto per la Salute, in modo organico, senza attendere oltre e con concretezza. A partire dalle assunzioni, magari con un cronoprogramma che tenga conto in modo mirato delle priorità”.

“È ora di creare una visione di valorizzazione degli infermieri - ha concluso Delli Carri - e delle professioni sanitarie. Si tratta, infatti, dell’unica via per migliorare e rendere più efficiente tutto il sistema sanità.

La sanità di oggi è un corpo unico fatto di professionisti che operano fianco a fianco nelle loro specifiche funzioni, siano essi medici, infermieri o professionisti sanitari.

È con grande orgoglio che oggi vediamo riuniti tanti professionisti della sanità, simboli di una categoria che con grande abnegazione è pronta a prendere in mano il ‘sistema salute’ per traghettarlo verso un futuro di qualità, competenza e concretezza a tutto vantaggio dei cittadini”.